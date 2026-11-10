۱۲ قطعه زمین با کاربری تجاری ـ مسکونی به مساحت سه هزار و ۸۹۰ مترمربع و ارزش ۱۷۰ میلیارد تومان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری واگذار شد.

واگذاری ۱۲ قطعه زمین به ارزش ۱۷۰ میلیارد تومان به بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری

واگذاری ۱۲ قطعه زمین به ارزش ۱۷۰ میلیارد تومان به بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهار محال و بختیاری، مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: این اقدام برای اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از متقاضیان دهک‌های یک تا چهار درآمدی و کمک به تأمین آورده آنان در طرح‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن انجام شده است.

سید احسان حسینی افزود: اداره‌کل راه و شهرسازی استان پس از شناسایی مشمولان این طرح، ۱۲ قطعه زمین با کاربری تجاری ـ مسکونی به مساحت سه هزار و ۸۹۰ مترمربع را در محله ۳۶ منظریه شهرکرد به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان واگذار کرده است که ارزش آنها هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز در چارچوب این طرح، زمین‌های واگذارشده را با مطالبات پیمانکاران پروژه‌های مسکن ملی تحت مسئولیت خود که در مرحله تحویل به متقاضیان قرار دارند، تهاتر می‌کند.

حسینی با اشاره به طرح‌های مشمول این طرح گفت: طرح‌های نارنج یک تا ۱۳، ترنج یک تا سه، آبشار یک تا سه، اقبال و هامون سازه را شامل می‌شود و ارزش زمین‌های واگذارشده متناسب با تعداد متقاضیان شناسایی‌شده و در راستای تأمین منابع مورد نیاز برای تسویه مطالبات پیمانکاران اختصاص یافته است.

وی درباره میزان تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای متقاضیان اظهار داشت: بر اساس سازوکار تعیین‌شده، متقاضیان دهک‌های یک و دو از ۴۰۰ میلیون تومان و متقاضیان دهک‌های سه و چهار از ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برخوردار می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: بازپرداخت این تسهیلات برای متقاضیان عادی طی هفت سال و برای متقاضیان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی طی ۱۵ سال انجام می‌شود و بر اساس توافق وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن، این بانک مسئولیت دریافت اقساط را بر عهده دارد.

حسینی با بیان اینکه زمین‌های واگذارشده از اراضی دولتی تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن است، خاطرنشان کرد: منابع حاصل از این واگذاری‌ها باید مطابق سازوکار تعیین‌شده به دولت بازگردد و به همین منظور، بازپرداخت تسهیلات در قالب اقساط مشخص پیش‌بینی شده است تا ضمن حمایت از اقشار کم‌درآمد، حقوق و منابع دولتی نیز حفظ شود.

وی با اشاره به متقاضیان دهک‌های یک تا چهار در پروژه‌هایی که اداره‌کل راه و شهرسازی استان متولی ساخت آنهاست، گفت: این متقاضیان نیز شناسایی شده‌اند و فرآیند اداری مربوط به واگذاری زمین به پیمانکاران این پروژه‌ها با هدف اجرای طرح حمایتی مذکور در حال انجام است.