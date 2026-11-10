مراسم بدرقه کوروش زارعی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، با حضور جمع زیادی از هنرمندان، مسئولین، اهالی رسانه و مردم در حوزه هنری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ،مراسم بدرقه پیکر هنرمند فقید کوروش زارعی امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان با حضور جمعی از مدیران حوزه هنری، مدیران سینمایی و تلویزیون، هنرمندان و مردم از ساعت ۹:۳۰ صبح در حوزه هنری انقلاب اسلامی آغاز شده است.

حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، احسان محمدحسنی، فاضل نظری، مجید شاه حسینی، مهدی عرفاتی، حمید شاه‌آبادی، سعید الهی، مسعود نجفی، شهرام گیل آبادی، محمد کاظم تبار، حسین دلاوری، شهرام کرمی، توحید معصومی، سیروس همتی، حسین پارسایی، احمد رمضی، حمیدرضا جعفریان، رضا مهدوی، امیر حقیقت، میرطاهر مظلومی، اتابک نادری، نیکنام حسین پور، مهدی نقویان، مجید زین العابدین، ایوب آقاخانی، شکرخدا گودرزی، حامد رهنما، خیرالله تقیانی پور، ابراهیم حسینی، محمد اله یاری، حمیدرضا نوربخش، محمدرضا نوروزپور، اصغر خلیلی، رضا مردانی، محمدمهدی خاتمی، محمود صابری و جمعی دیگر از هنرمندان و مدیران تئاتری در این مراسم حضور دارند.

این مراسم با قرائت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. بعد از آن ویدئویی از بازی‌های کوروش زارعی و همچنین اظهارنظرهای هنرمندان درباره این چهره هنری فقید برای حاضران به نمایش درآمد.

اجرای این مراسم را نجم الدین شریعتی به عهده داشت که در ابتدا و بعد از خوانش شعری گفت: برای من سخت است که اینجا در مقابل پیکر کوروش زارعی برای شما سخن بگویم اما کار دنیا این چنین است. خوش به حال زارعی که متعهدانه به عالم هنر خدمت کرد و حالا این جمع برای وداع با پیکر او همراه شدند. این ضایعه دردناک را به خانواده اش و جامعه هنری تسلیت می گویم. او امضای خود را در عالم هنر داشت و امروز برای وداع با پیکرش آماده می شویم.

سپس امیرحسین شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی عنوان کرد: شما امروز مهمان کوروش زارعی هستید.

وی با تشکر از محمدمهدی دادمان و مدیران حوزه هنری بیان کرد: از همه آنها که تا لحظه آخر کنار او بودند و از همه خانواده تئاتر که در کنار کوروش زارعی بود، تشکر و قدردانی دارم.

وداع با هنرمندی که مهربان بود و کینه نداشت

سپس حسین پارسایی در سخنانی عنوان کرد: برای من خیلی سخت است که با کوروش زارعی خداحافظی کنم چون آمدنش از در حوزه هنری را به چشم خود دیدم که چطور عاشقی می کرد، چطور قلبش برای تئاتر و نمایش های مذهبی می تپید. همه جا بی ریا بود و هیچ گاه گلایه نداشت. در آخرین دیدارمان جز شکر خدا از زبانش نشنیدم. با اینکه درد داشت و در بستر بیماری بود. مهربان بود و کینه نداشت.

وی اضافه کرد: جوانی که روزی از خاک پاک میناب وارد اینجا شد. او امروز آثار ارزشمندی با موضوعات مختلف و در ارادت به اهل بیت ساخت که نه تنها در جغرافیای ایران که در نقاط مختلف هم زبانزد شد. در نمایش «بانوی بی نشان» و بسیاری آثار بدون وضو به صحنه نمی رفت. او می گفت خانه اول و دوم من حوزه هنری است اما خانه اول و آخرش حوزه هنری شد؛ خانه ای که هنرمندان بسیاری متعهدانه در آن کار کردند. به عنوان رفیقی که جز انسانیت از او ندیدم می خواهم از او تشکر کنم.

پارسایی خطاب به پیکر زارعی اظهار کرد: این پاسداشت دیگری برای تو است که آثارت در ذهن و روح و قلب ما باقی خواهد ماند.

زارعی نمونه کامل هنرمند مسئول بود

در ادامه پیمان جبلی رئیس صداوسیما پشت تریبون قرار گرفت و گفت: زارعی مصداق بارز هنرمند مسئول متعهد و وظیفه شناس بود. هنرمندی که به توانمندی خود و خصلت توانایی خود آگاه باشد هنرمند مسئول است. هنرمندی که مهارتش را در مسیر باورها و آرمان هایش قرار دهد و قدرت تاثیر و نفوذ و هدایت افکار داشته باشد و این قدرت را در مسیر انگیزه ها و اعتقاد ملی استفاده کند هنرمند مسئول است. چه بسا این هنرمند بسیاری از مسیرهای مالی را هم از دست بدهد، هنرمندی که با درک درست مواضع و برهه های تاریخی اقدام درستی داشته باشد هنرمند مسئول است و زارعی از جمله این هنرمندان متعهد بود.

وی اضافه کرد: این هنرمندان گاه شناسایی نمی شوند و فرصت بروز و ظهور پیدا نمی کنند. زارعی نوجوانی هنرمند بود که از میناب برخاست و از همان زمان آثار خود را به نمایش گذاشت و در فعالیت های سینمایی و نمایشی که در راس آنها ایفای نقش در سریال «یوسف پیامبر» بود خود را به جامعه هنری شناساند. امثال او در جامعه هنری بسیار است که باید به آنها عرصه فعالیت داده شود. ما نهادهای مسئول باید به وظیفه خود عمل کرده به این هنرمندان میدان داده و از آنها تجلیل کنیم.

وی در پایان سخنانش گفت: من افتخار داشتم در چند ماه گذشته که سفری به قم داشتم در خدمتش باشم و او همچنان دغدغه های خود را داشت و سال ها هم درباره بین المللی شدن تئاتر دینی و مقاومت و انقلابی از ما پیگیری می کرد. امیدواریم میراث دار و قدرشناس این زحمات باشیم. امیدواریم در آینده بیشتر از هنرمندانی این چنین در هنرهای نمایشی شاهد باشیم.

سپس حسین پورکریمی بازیگر و از هنرجویان زارعی گفت: من هم کنار او بازی کردم و هم کنارش در صحنه بودم. چند روز پیش زنگ زدم با او صحبت کنم، گفتند خیلی درد داشته و خواب است. خوش به حالت کوروش که الان از همه بیدارتر هستی.

وی با اشاره به یکی از نمایش ها عنوان کرد: زارعی برای نمایش «اروند خون» زحمت کشید و تلاش کرد تا این کار به درستی اجرا شود. این کار ۴۶ هزار لیتر آب روی صحنه داشت و باید یک استخر می زدیم و او پای این کار ایستاد. نمایش درباره شهدای غواص بود.

این بازیگر در پایان سخنانش اظهار کرد: او با آمدنش به حوزه حال همه را خوب کرد و دیگر بازیگران دسته بندی نمی شدند.

کوروش زارعی هنرمندی بی‌نقاب بود

در ادامه فاضل نظری با خواندن شعری با مطلع «در این میخانه مستی می کنند از فرط هوشیاری» سخنانش را آغاز کرد و گفت: انصافا یادآوری خاطراتی که دیگر تجدید آنها ممکن نیست، سخت است. کوروش زارعی فردی بود که واقعا مثل او نیست و نمی توان تصور کرد که کوروش زارعی ها تکثیر شوند.

وی اضافه کرد: کوروش بازیگر و کارگردان، هنرمند و مدیر اجرایی بود اما خودش بود. اگر به چیزی اعتقاد داشت برخلاف خیلی از مردمی که در این روزگار نقاب می زنند بی نقاب بود. می توان گواهی داد که کوروش نفاق و ریا نداشت و زندگی واقعی اش را به نمایش گذاشت؛ این بختی است که ممکن است نصیب خیلی از ماها نشود و به خاطر منافع کوچک باورهایمان را پنهان کنیم و دروغ بگوییم. او این بخت را داشت که در راستای اعتقاداتش کار کند. در مواجهه با مرگ تا مدت ها شاید برایم دشوار باشد که این آدم ها دیگر ما نیستند.

این شاعر تصریح کرد: کوروش غریب بود؛ او از بندرعباس به اینجا آمده بود اما آنقدر گرم بود که انگار ما مهمان او بودیم. شاید این سخنان دیگر فایده نداشته باشد. اما باید گفت که عمر پر برکت او خیلی بیش از ۵۰ و چند سال است.

وی با تاکید بر اهمیت مرگ یادآور شد: مرگ برای نصیحت کردن آدم ها کافی است. همه ما خواهیم رفت و تصور مرگ برای ما بسیار دشوار است.

می‌توان هنرمند بود و سالم زندگی کرد

در ادامه ایوب آقاخانی کارگردان و بازیگر تئاتر در سخنانی تصریح کرد: حرف زدن درباره کوروش زارعی آسان نیست. به حکم رفاقتی سی و چند ساله کلامم را به روز تودیع و معارفه او و امیرحسین شفیعی ارجاع می دهم که گفتم حرف زدن درباره کوروش زارعی حرف زدن درباره یک پدیده است.

وی اضافه کرد: او تصدی فرهنگی داشت. خیلی از کشورهای همجوار ما او را به دلیل بازی در «یوسف پیامبر» می شناسند اما برای من اینها و حتی برای نمایش «اروند خون» که خودم نوشته ام و خواستم اجرایش کند نکته مهم‌تر زیست اوست. او خواست به نسل جدید تاکید کند می توان هنرمند بود و سالم زندگی کرد، می توان مدیر فرهنگی بود و سیاست نورزید. می توان بند انگشتی پا را از خطوط فراتر نگذاشت. می توان هنوز الگو بود. جهان ما از الگوها و اساطیر خالی شده است.

آقاخانی تصریح کرد: او تجسم انسان بااخلاق فرهنگی بود. تجسم اینکه می توان در نمایش آئینی سمت و سوی اخلاق را گرفت و باز پیروز میدان بود. تجسم اینکه می توان کار کرد و نقد شنید و منتقدانت در برابرت تعظیم کنند و سربلند باشی. این حد از پیروزی رشک برانگیز است.

وی در پایان گفت: آن وب‌گردهای بی‌اخلاقی که لنز تله خود را روی خانواده هنر انداخته اند و آن را به ناسالم بودن متهم می کنند چرا ذره بین را روی کوروش زارعی نگرفتند.

در ادامه حجت‌الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در سخنانی درباره کوروش زارعی اظهار کرد: کوروش زارعی هنرمندی انقلابی، مکتبی، متعهد و متخلق بود. بسیاری از شما به خاطر آغوش گشوده او، حس برادری با او داشتید و لحظه‌لحظه انس با او برایتان خاطره‌انگیز بود.

یادآوری خاطراتی از علاقه مردم عراق به کوروش زارعی

وی با اشاره به اخلاق این هنرمند تصریح کرد: من در سفرهایی به بصره همراه ایشان بودم. سفرهایی هم به محضر امام رئوف و حضرت فاطمه معصومه (س) توفیق داشتیم، اما آن سفر بصره و استقبال مردم عراق از او، به‌عنوان هنرمندی محبوب و بین‌المللی و همچنین استقبال از او در ترکیه، لبنان، عراق، تونس، سوریه و جاهای دیگر، فراموش‌نشدنی بود.

وی افزود: تواضع زارعی را می‌شد در موقعیت‌های مختلف دید. اخلاص گاهی قابل رؤیت است و در بروز و ظهور رفتاری او رفتار متواضعانه و اخلاص عیان قابل مشاهده بود. اگر بخواهم از هنر و مؤلفه‌های هنر متعهد، الهی، آسمانی و انقلابی امروز که دارد فراتر از این مرزها قلوب را فتح می‌کند، حرف بزنم، باید بگویم کوروش عزیز، وقتی پیش من می‌آمد، عزت نفس داشت. می گفت که برای درد دل آمده است و خواسته‌ای ندارد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: یکی از درد دل‌های او کم‌توجهی به بانوان در عرصه هنر بود. او معتقد بود در تئاتر، که به تعبیر آقای شهیدمان هنر مادر است، سرمایه‌های خوبی وجود دارد. همین گروه هنر مقدس و بهانه‌های مختلف، زمینه گفتگو درباره این موضوع را فراهم می‌کرد.

وی با اشاره به نگاه بین‌المللی زارعی گفت: نگاه بلند و بین‌المللی او، نگاه مثبتی به مردم ایران و مردم منطقه داشت و برای کار جدی قرآنی و فعالیت جدی در حوزه مقاومت، تأکیدهایی داشت؛ برای مثال، بر محور بانوان و ممیزات اندیشه‌ای تأکید می‌کرد. این ویژگی‌ها برای ما از او تصویری فراتر از خلقیات و خصائص رفتاری برجسته‌اش می‌ساخت. نه‌فقط خلقیات و رفتار برجسته‌اش ما را عاشق و دلتنگ کوروش زارعی کرده، بلکه او واقعاً حرف داشت، نگاه داشت، اندیشه داشت و قابل اعتنا بود.

قمی با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی زارعی اظهار کرد: او مدیر بود، باعرضه، دلسوز و پیگیر بود. آقای مومنی باید درباره خصائص مدیریتی او بگوید و آقای دادمان هم باید صحبت کند، اما نظر شخصی من این است که او معلوم بود تشریفاتی نیست و اهل ادا و اصول نبود. هیچ مانعی نمی‌توانست متوقفش کند؛ راه پیدا می‌کرد و از کنار موانع عبور می‌کرد تا کار را به آنچه معتقد بود برساند.

وی افزود: وقتی کاری به نتیجه می‌رسید، ذوق می‌کرد و می‌آمد و «می‌گفت شد». بعد در قالب درد دل توضیح می‌داد که چه موانعی در سیستم وجود دارد که باید گره‌گشایی و مانع‌زدایی شود. او سر موقع اهل هزینه دادن بود و شاید جشنواره تئاتر ۴۰۱ از یاد هیچ‌کس نرود.

ادب، تواضع و اخلاص در زارعی جمع بود

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ترکیب ویژگی‌های فردی و مدیریتی زارعی گفت: عرضه و دلسوزی در کنار ادب، تواضع و اخلاص در او جمع شده بود. من فکر می‌کنم این ایستادگی، صلابت و عظمت او قابل توجه است. غصه می‌خورم که رهبر شهیدمان نیست تا امروز بر پیکر او نماز بخواند.

حجت الاسلام قمی ادامه داد: در این ایام درد کشید، ذکر خدا گفت و ذکر حق گفت و از رنجوری‌اش ناله نکرد. از افق‌های پیش رو حرف می‌زد و روحیه عالی داشت. وعده برنامه‌های مهمی را می‌داد که باید در آینده نزدیک به سمت آنها می‌رفتیم تا به آدم‌ها انگیزه و روحیه بدهد. این پیوند اندیشه، ادبیات حماسه و عرضه به هنر و هنر نمایشی، گرچه الحمدالله پربرکت است، اما مثل او زیاد نیستند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به ادامه مسیر هنری زارعی گفت: ان‌شاءالله قدردان باشیم. او وقت خوبی گذاشت تا به گروه‌های جوان‌تر میدان بدهد؛ از تئاتر مسجد گرفته تا کارهای متعددی که برای اربعین انجام می‌داد. اگر این مسیر به‌درستی ادامه پیدا کند، ان‌شاءالله جوانه‌هایی خواهد رویید و یاد او به‌صورت مستمر و مکرر در این مسیر زنده خواهد ماند و پرچمش با افتخار در اهتزاز خواهد بود.

حجت الاسلام قمی در پایان گفت: ان‌شاءالله این پرچم سرخ «یا حسین» که بر پیکر عزیز اوست، شفیع او باشد و در این ایام فاطمیه که او نزد حضرت حق رفته است، به فرزندان فاطمه (س) ملحق شود.

در پایان فرزند کوروش زارعی در سخنانی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی پدرش اظهار کرد: کوروش زارعی مثل کف دستش صاف و صادق بود. او با همه خوب بود و حتی اگر کسی با بوق زدن اعصابش را خرد می‌کرد، باز هم تأکید داشت که باید با همه خوب بود.

وی افزود: پدرم فقط با افرادی مشکل داشت که به ایران پشت کرده بودند؛ چراکه جانش را برای ایران داد.

فرزند زارعی با اشاره به روزهای بیماری پدرش گفت: حسین پورکریمی می‌گفت با او تماس گرفته و پدرم خواب بوده است اما پدرم یک هفته خواب نداشت. سکسکه نفسش را بریده بود و نمی‌توانست نفس بکشد؛ حالا خوابیده است.

وی ادامه داد: دست تک‌تک شما را می‌بوسم و از محبت تک‌تک شما سپاسگزارم. از خدا می‌خواهم به مادرم و خواهرم صبر بدهد. خدا خیرتان بدهد.

پدرم حالا در کنار شهدا خوابیده است

امیرعلی فرزند کوروش زارعی با اشاره به علاقه پدرش به شهدا و ائمه اطهار (ع) گفت: کوروش زارعی همیشه در این مسجد نمازش را می‌خواند و پای این رواق شهدا گریه می‌کرد. حالا هم در کنار شهدا خوابیده است. او برای ائمه و شهدا بسیار زحمت کشید و اکنون پرچم «یا حسین» بر پیکرش قرار دارد.

شریعتی در این مراسم اعلام کرد که امشب ۱۹ آبان ساعت ۲۰ آئین تشییع و وداع مردمی با پیکر این هنرمند در میدان انقلاب برگزار می شود.

در پایان این آئین بدرقه حجت الاسلام قمی بر پیکر کوروش زارعی نماز خواند. بدرقه پیکر زنده یاد کوروش زارعی تا پل کالج توسط مردم و هنرمندان پایان بخش این مراسم بود.