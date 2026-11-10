به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رجبعلی برزویی گفت: امیدواریم با توجه به فرمان و پیامی که رهبر معظم انقلاب درباره علوم پایه صادر کردند، بتوانیم تحولی بنیادی و اساسی در این حوزه ایجاد کنیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بلافاصله پس از این پیام، تشکیل کارگروه‌هایی را در دستور کار قرار داد و در حال حاضر سه کارگروه به‌طور ویژه در دبیرخانه شورا فعالیت خود را برای توجه به مفاد این پیام آغاز کرده‌اند.

قائم مقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه موضوع علوم پایه به‌صورت جدی در این کارگروه‌ها دنبال می‌شود، افزود : تلاش ما این است که بتوانیم سیاست‌گذاری‌های کافی و لازم را در این زمینه انجام دهیم تا دستگاه‌های مسئول نیز بر اساس این سیاست‌ها، تحول اساسی و مؤثری را در حوزه علوم پایه رقم بزنند.

وی درباره ارزیابی سیاست‌های کشور برای حمایت از علوم پایه گفت : اگرچه اقداماتی برای حفظ و حمایت از علوم پایه انجام شده است ، اما این سیاست‌ها به تحول اساسی و جریان‌سازی بنیادینی در این حوزه منجر نشده‌اند .

برزویی افزود: سیاست‌هایی که تاکنون دنبال شده‌اند، بیشتر تلاش داشته‌اند وضع موجود را تا حدودی حفظ کنند؛ هرچند در برخی بخش‌ها، به‌ویژه در زمینه حفظ و نگهداشت نخبگان علوم پایه، چه اعضای هیئت علمی و چه دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان این حوزه، چندان موفق نبوده‌ایم و نتوانسته‌ایم حمایت‌های ویژه و کافی برای ماندگاری آنها فراهم کنیم.

قائم‌مقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اقداماتی که در معاونت علمی و فناوری و به‌ویژه بنیاد علم برای حمایت از علوم پایه آغاز شده است، گفت: اقداماتی در این مجموعه‌ها برای پشتیبانی از علوم پایه در حال انجام است، اما به اعتقاد من این حمایت‌ها کفایت نمی‌کند و باید اقدامات جدی‌تر و گسترده‌تری صورت گیرد.

وی افزود : در کشور، هم در دولت و هم در دستگاه‌های مختلف، اراده و همت لازم برای اصلاح حمایت از علوم پایه وجود دارد و امیدواریم علوم پایه بتواند به جایگاه اصلی و بنیادی خود بازگردد.

تغییر ساختار دیپلم‌ها هنوز به تصمیم قطعی نرسیده است

برزویی درباره احتمال اجرای تغییرات در فرایند دیپلم و ادغام دیپلم‌های نظری، از جمله ترکیب دیپلم ریاضی با سایر رشته‌ها و نگرانی درباره تأثیر چنین تصمیمی بر آینده رشته ریاضی گفت : همان‌طور که اشاره کردم، ستاد‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی ، موضوعات مختلفی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و یکی از این موضوعات، بحث دیپلم‌ها و بازنگری در ساختار آنهاست.

وی افزود: این موضوع پیش‌تر مدتی در وزارت آموزش و پرورش و همچنین در ستاد تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفته بود، اما در حال حاضر هیچ تصمیم قطعی و نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است و این مسئله همچنان یکی از موضوعاتی است که باید درباره آن بررسی و کارشناسی صورت گیرد.

قائم مقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید با نظر متخصصان و صاحب نظران انجام شود، گفت: قطعاً وزارت آموزش و پرورش در این حوزه نقش اصلی را خواهد داشت و تصمیم‌گیری باید با مشارکت و نظر صاحب‌نظران این حوزه صورت بگیرد.

برزویی افزود : موضوع تغییر ساختار دیپلم‌ها یکی از مواردی است که می‌تواند در مسیر تقویت علوم پایه مورد توجه قرار گیرد، اما تنها موضوع مطرح شده نیست. باید مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با آموزش عمومی و آموزش عالی را برای تقویت علوم پایه بررسی کنیم.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت آموزش عمومی در تقویت علوم پایه گفت : در حوزه آموزش عمومی موضوعات متعددی وجود دارد که باید برای ارتقای آنها برنامه‌ریزی شود و بحث دیپلم‌ها تنها یکی از این موضوعات است. وزیر آموزش و پرورش نیز نسبت به این مسائل حساسیت ویژه‌ای دارند و امیدواریم بتوانند زمینه ارتقای کیفیت آموزش در این بخش را فراهم کنند.

قائم مقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر پیوستگی نظام آموزش عمومی و آموزش عالی افزود : این دو بخش یک مسیر پیوسته را تشکیل می‌دهند. دانشگاه‌ها در واقع خروجی نظام آموزش و پرورش را دریافت می‌کنند؛ بنابراین اگر بتوانیم در آموزش و پرورش دانش‌آموزان را به قابلیت‌ها و توانمندی‌های لازم برسانیم، قطعاً در آموزش عالی نیز امکان تربیت بهتر و مؤثرتر آنها فراهم خواهد شد.

اشتغال، حمایت و زیرساخت علوم پایه باید هم‌زمان تقویت شود

برزویی درباره ضرورت بهبود بازار کار رشته‌های علوم پایه پیش از اجرای سایر سیاست‌های حمایتی، با تأکید بر اینکه این اقدامات نباید به‌صورت جداگانه و در انتظار تکمیل یکدیگر دنبال شوند، گفت: این مسیر باید به‌صورت موازی پیش برود و نمی‌توان منتظر ماند تا ابتدا یک موضوع به‌طور کامل محقق شود و سپس به سراغ موضوع دیگر برویم.

وی افزود: به نظر من، موضوع نگهداشت و حفظ نیرو‌های انسانی، حمایت از آنها و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز، همگی باید در کنار یکدیگر آماده و تقویت شوند تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

قائم مقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت بازار کار در انتخاب رشته و آینده تحصیلی دانشجویان تأکید کرد: البته ممکن است برخی از این اقدامات از نظر اجرایی اولویت داشته باشند؛ چراکه دانشجو هنگام انتخاب رشته و ادامه تحصیل، به آینده شغلی خود نیز توجه می‌کند.

وی گفت : در سند تحول و برنامه‌ریزی‌های مربوط به علوم پایه، همه این موضوعات با تعیین اولویت‌ها و زمان‌بندی‌های لازم مورد توجه قرار خواهند گرفت تا اقدامات مورد نیاز در مسیر تقویت این حوزه دنبال شود.