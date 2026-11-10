برداشت گیاه دارویی چای ترش از سطح ۱۰ و نیم هکتار از اراضی کشاورزی آبادان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۲ تن از این محصول در شهرستان تولید شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آبادان، ناجی شهیب زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان از آغاز برداشت چای ترش در مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: امسال این محصول در سطح ۱۰ و نیم هکتار از اراضی کشاورزی آبادان کشت شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۲ تن محصول برداشت شود.

او افزود: چای ترش از جمله گیاهان دارویی سازگار با مناطق گرمسیری است که به دلیل شرایط آب‌وهوایی جنوب کشور، ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت در منطقه آبادان دارد.

گلبرگ‌های قرمز این گیاه پس از برداشت و خشک‌شدن، برای تهیه دمنوش و همچنین در صنایع غذایی و تولید فرآورده‌های گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

چای ترش حاوی ترکیبات آنتی‌اکسیدانی و رنگدانه‌های طبیعی است و به همین دلیل در سال‌های اخیر مورد توجه مصرف‌کنندگان محصولات طبیعی قرار گرفته است.

این محصول در کنار ارزش اقتصادی، می‌تواند به متنوع‌سازی محصولات کشاورزی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بهره‌برداران محلی کمک کند.

کارشناسان بخش کشاورزی، توسعه کشت گیاهان دارویی، حمایت از کشاورزان و فراهم‌کردن زیرساخت‌های فرآوری، خشک‌کردن و بسته‌بندی را از راهکار‌های افزایش ارزش افزوده این محصولات می‌دانند.