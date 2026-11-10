به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین زاهدی جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مشمولان، از نیمه آبان ماه سال جاری سامانه نوبت دهی اینترنتی خدمات سازمان وظیفه عمومی راه اندازی و متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه مذکور زمان و ساعت حضور خود در سازمان را برای بهره مندی از خدمات تعیین کنند.

وی گفت: مشمولان و یا سایر افراد برای دریافت نوبت اینترنتی می‌توانند با ورود به پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی فراجا به نشانی vazifeh.police.ir و انتخاب گزینه نوبت دهی اینترنتی وارد سامانه سخا شده و شهر محل سکونت و نوع درخواست خود را انتخاب کرده و از طریق گزینه انتخاب نوبت، روز و ساعت حضور خود در سازمان را انتخاب کرده و در نهایت پیامک نوبت دهی برای مشمول ارسال می‌شود.

جانشین سازمان وظیفه عمومی عنوان کرد:در صورتی که فرد دیگری برای مشمول اقدام به دریافت نوبت کند، لازم است کد ملی و شماره تلفن همراه مشمول در سامانه ثبت شود تا پیامک تأیید برای شماره همراه وی ارسال شود.

وی گفت:متقاضیان ساکن سایر استان‌های کشور نیز که نیاز به حضور در سازمان وظیفه عمومی تهران و دریافت خدمات تخصصی را دارند، می‌توانند از طریق سامانه مذکور، با انتخاب شهر محل سکونت و نوع درخواست خود از خدمات معاونت‌های تخصصی سازمان وظیفه عمومی فراجا بهره‌مند شوند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی vazifeh.police.ir و کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا، بله، شاد و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.