به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل طی ۴۸ ساعت گذشته در پی فعالیت سامانه ناپایدار جوی بارش‌های قابل ملاحظه‌ای در نقاط مختلف استان رخ داد که این بارش‌ها در برخی مناطق کوهستانی و سردسیر استان به شکل برف گزارش شد.

بر اساس اعلام هواشناسی استان پس از خروج سامانه بارشی یخ‌بندان در استان رقم خورد به‌طوری که غالب ایستگاه‌های هواشناسی استان دما‌های زیر صفر را تجربه کردند.

سردترین نقطه استان طی شبانه روز گذشته با دمای منفی ۱۳ درجه سلسیوس ایستگاه آلوارس در شهرستان سرعین گزارش شد.

فرودگاه اردبیل نیز دومین با دمای منفی ۹ درجه سلسیوس دومین نقطه سرد استان بود. همچنین دمای هوا در شهر اردبیل نیز به منفی ۶ درجه رسید.

مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل، با اشاره به کاهش محسوس دمای هوا در مناطق مختلف استان اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته (۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵)، دمای هوای شهر اردبیل به منفی ۶ درجه سانتی‌گراد رسید و بر اساس بررسی داده‌های دمایی، این شهر عنوان سردترین مرکز استان کشور را به خود اختصاص داد.

وی با بیان اینکه افت دما در بسیاری از مناطق استان محسوس بوده است، افزود: بر اساس نقشه کمینه دمای ایستگاه‌های هواشناسی استان، سردترین دمای ثبت‌شده مربوط به منطقه کوهستانی آلوارس با منفی ۱۳ درجه سانتی‌گراد بوده است.

کوهی ادامه داد: پس از آلوارس، ایستگاه هواشناسی فرودگاه اردبیل با منفی ۹ درجه، خلخال با منفی ۷ درجه و شهر‌های اردبیل و نیر با منفی ۶ درجه سانتی‌گراد از جمله مناطق سرد استان در شبانه‌روز گذشته بوده‌اند.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به سایر دما‌های ثبت‌شده در استان گفت: فیروزآباد منفی ۵، نمین منفی ۵، رضی منفی ۴، سرعین منفی ۴، لاهرود منفی ۳، مشگین‌شهر منفی ۳ و گیوی منفی ۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

وی همچنین اظهار کرد: در مناطق شمالی استان نیز دمای هوا در پارس‌آباد (فرودگاه) یک درجه بالای صفر، بیله‌سوار و گرمی ۲ درجه بالای صفر و اصلاندوز و اولتان ۲ درجه بالای صفر ثبت شده است.

کوهی با تأکید بر تنوع اقلیمی و تفاوت محسوس دمایی در مناطق مختلف استان اردبیل گفت: اختلاف دمای ثبت‌شده میان مناطق شمالی و ارتفاعات استان نشان‌دهنده تأثیر شرایط جغرافیایی و ارتفاع بر وضعیت دمایی مناطق مختلف است.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به کاهش دما و تداوم شرایط سرد، تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف انرژی و محافظت از تأسیسات و لوله‌های آب در برابر یخ‌زدگی در نظر بگیرند.