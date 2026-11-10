استاندار در بازدید سرزده شبانه از مرکز مدیریت راه های استان، روند مدیریت راه ها و میزان بارش ها و آبگرفتگی ها را پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان در این بازدید سرزده از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی کارکنان و راهداران و سایر عوامل راهداری در شرایط جوی اخیر قدردانی کرد.

علی اصغر طهماسبی ، از طریق ارتباط بی‌سیمی با راهداران مستقر در راهدارخانه‌های مینودشت و درازنو و گشت راهداری مستقر در جاده توسکستان ، در جریان آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی و اقدامات انجام‌شده قرار گرفت و بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و تداوم خدمات‌رسانی تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران و تنی چند از مدیران عضو ستاد مدیریت بحران استان در بازدید سرزده شبانه استاندار را همراهی کردند.