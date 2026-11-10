طرح‌های توسعه و ارتقای زیر ساخت‌های ارتباطی شهرستان بندرخمیر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح‌ها ارتقای فناوری پنج مرکز تلفن همراه و ساخت سه مرکز جدید است.

احمد مرادی گفت: همچنین ساخت طرح توسعه شبکه فیبر نوری مشترکان بندرخمیر هم آغاز شد.

وی افزود: هزینه بهره برداری و ساخت این طرح‌ها هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرا و ساخت طرح‌های مخابراتی ۲۰۰ خانوار در شهرک پردیس و اطراف شهرستان بندرخمیر از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

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وی افزود: ساخت و اجرای این طرح‌ها به منظور توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی و بهبود دسترسی شهروندان به خدمات ارتباطی و اینترنت پرسرعت در شهرستان بندرخمیر صورت گرفته است.