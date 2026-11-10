سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، از مشاهده پلنگ ایرانی به همراه توله‌اش در تفرجگاه «چهلمیر» واقع در پارک ملی تندوره خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، داوود نورمحمدی، سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، از مشاهده پلنگ ایرانی به همراه توله‌اش در تفرجگاه «چهلمیر» واقع در پارک ملی تندوره خبر داد و این رویداد را ارزشمند و امیدوارکننده دانست.

نورمحمدی در این زمینه اظهار داشت: ثبت تصاویر پلنگ و توله‌اش در قلب دره چهلمیر، از منظر زیست محیطی اهمیت بالایی دارد؛ چراکه این گونه نسبت به تغییرات زیستگاهی و مزاحمت‌های انسانی بسیار حساس است. حضور آنها در این منطقه، نشان‌دهنده وجود شرایط آرامش و امنیت نسبی برای فعالیت حیات‌وحش است.

او افزود: مدیریت زمان حضور گردشگران و تعیین ساعت تعطیلی تفرجگاه، فرصتی را فراهم کرده است تا پس از پایان فعالیت‌های انسانی، حیات‌وحش بتواند با کمترین مزاحمت از منابع آبی و طبیعی منطقه استفاده کند.

سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تأکید کرد: رعایت ساعت تعطیلی، کنترل تردد و پرهیز از ایجاد آلودگی‌های صوتی و نوری، بخشی از مدیریت حفاظتی زیستگاه است که به کاهش تعارض میان انسان و حیات‌وحش کمک می‌کند.

لازم به ذکر است پارک ملی «تندوره» با مساحت بیش از ۷۳ هزار هکتار، از زیستگاه‌های مهم ایران برای گونه‌های شاخصی همچون قوچ و میش اوریال و انواع گربه‌سانان از جمله پلنگ ایرانی است.