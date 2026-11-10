به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ قدردانی از فعالان قضایی در کاهش جرایم و تأکید بر اصلاح و تربیت هدفمند زندانیان در سمنان از موضوعات مهم جلسه بود

این جلسه با محوریت بررسی مسائل و امور زندان‌ها، وضعیت زندانیان و ارتقای فرآیند اصلاح و تربیت مددجویان واجد شرایط، بر اجرای برنامه‌های سند تحول قضایی، توسعه فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و قرآنی و گسترش اشتغال‌زایی در زندان‌ها تأکید شد.

در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات فعالان دستگاه قضایی در زمینه پیشگیری و کاهش جرایم، بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت جمعیت کیفری و استفاده از ارفاق‌های قانونی برای زندانیان واجد شرایط تأکید شد.

همچنین حاضران بر بهبود و تقویت فرآیند‌های آموزشی، فرهنگی و اشتغال‌محور در زندان‌ها، توسعه برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و فراهم‌سازی زمینه بازگشت سالم و مؤثر مددجویان به جامعه تأکید کردند، موضوعی که تحقق آن مستلزم رعایت دقیق موازین قانونی و شرعی است.

در این جلسه، حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، محمدتقی گلی دادستان مرکز استان سمنان، حجت‌الاسلام علی‌اکبر رشیدزاده مدیرکل بازرسی استان سمنان و جمعی از مدیران و اعضای ارشد دستگاه قضایی حضور داشتند و درباره راهکار‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف موردنظر بحث و تبادل نظر کردند.