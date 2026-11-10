۳۹ اثر طبیعی، معنوی، غیرمنقول و منقول از آغاز سال جاری تاکنون ثبت ملی شدند.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: از آغاز امسال تاکنون ۵ اثر غیرمنقول شامل بنا‌های تاریخی، ۸ اثر طبیعی شامل درختان کهنسال و پدیده‌های زیبای طبیعی، ۱۰ اثر معنوی شامل غذا‌های سنتی و آداب و رسوم و ۱۶ اثرمنقول شامل آثار تاریخی و فرهنگی در دفتر ثبت وزارت میراث فرهنگی تایید و به ثبت رسیده است.

شریعتی منش افزود: با ابلاغ شماره ثبت ملی این آثار به استان، این رقم به مجموع آثار ملی استان افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون هزار و ۶۱ اثر در خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است، افزود: این آثار شامل ۸۰۴ اثر غیرمنقول، ۹۰ اثر طبیعی، ۹۷ اثر معنوی و حدود ۷۰ اثر منقول ثبت شدند.

شریعتی منش با بیان اینکه بیشترین آثار تاریخی ثبت ملی شده به شهرستان بیرجند اختصاص دارد، افزود: بیشترین اثر تاریخی ثبت شده مربوط به خانه‌های تاریخی، مساجد و آب انبار‌ها مربوط می‌شود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مسجد جامع قاین را قدیمی‌ترین اثر تاریخی ثبت ملی شده استان عنوان کرد و گفت: قدمت این اثر تاریخی مربوط به قرن چهارم تا صفویه است.

شریعتی منش گفت: مسجد جامع قاین در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۶ با شماره ۲۹۵ در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است.

وی همچنین از ثبت ۱۰ اثر تاریخی استان در فهرست آثار جهانی خبر داد.