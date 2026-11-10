به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۰ صبح امروز ۱۹ آبان، هوای شهر‌های دهدز ۲۰، ایذه و رامشیر ۳۱، ایذه ۳۲ و در لالی ۴۳ AQI ثبت شد که نشان دهنده کیفیت هوای پاک در این شهرهاست.

بر اساس این گزارش همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های شادگان و قلعه خواجه ۵۲، امیدیه و دزفول ۵۳، شوشتر ۵۶، اندیمشک ۵۸، ماهشهر ۶۱، باغملک ۶۷، آغاجاری و گتوند ۶۸، بهبهان ۷۹ و در ملاثانی ۸۹ AQI ثبت شده که نشان دهنده سالم بودن کیفیت هوای این شهرهاست.

در هفت ایستگاه سنجش کیفیت هوای اهواز در یک ایستگاه ۴۶ و در ۶ ایستگاه دیگر شاخص کیفی هوا کمتر از ۱۰۰ ثبت شده که نشان دهنده سالم بودن هواست.

این دومین روز متوالی است که هوای بیشتر شهر‌های خوزستان در وضعیت سالم و پاک است.

عدد شاخص کیفیت هوا (AQI) از صفر تا ۵۰ نشان دهنده هوای پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها و از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم را نشان می دهد.