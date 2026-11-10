مدیر جهاد کشاورزی سراوان گفت : مهم‌ترین چالش پیش‌روی کشاورزان و تولیدکنندگان شهرستان تامین سهمیه سوخت چاه‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و واحد‌های گلخانه‌ای است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی سراوان، مهم‌ترین چالش پیش‌روی کشاورزان و تولیدکنندگان شهرستان را تامین سهمیه سوخت چاه‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و واحد‌های گلخانه‌ای عنوان کرد.

ایرج رستم زهی افزود: با پیگیری نمایندگان مجلس و مسئولان استان، اقداماتی برای رفع این مسائل صورت گرفته است با این وجود، سهمیه سوخت گلخانه‌ها ۵۰ درصد و چاه‌های کشاورزی یک سوم نسبت به سال گذشته تخصیص می‌یابد که با توجه به اهمیت تولید و نقش آن در معیشت مردم انتظار داریم نگاه حمایتی ویژه تری به تولیدکنندگان صورت گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی سراوان گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی و اُفت سطح سفره‌های زیرزمینی، توسعه کشت گلخانه‌ای و گیاهان دارویی کم‌آب‌بَر و جایگزینی محصولات با ارزش افزوده بالا در این شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.