به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، در مراسم اختتامیه هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان در همدان، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به جایگاه خدمت به قرآن کریم و اهل‌بیت (ع) اشاره و اظهار کرد: برادران و خواهرانی که در مسیر ترویج معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) قرار دارند، باید خداوند را به‌خاطر این توفیق شکرگزار باشند. ما نیز که فرصت و امکانی هرچند محدود برای خدمت به قرآن کریم در اختیار داریم، باید قدردان این نعمت باشیم چراکه خدمت به قرآن و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) امتیاز و افتخار بزرگی است.

وی از مردم متدین و شریف همدان، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان، استاندار، اعضای شورای شهر، شهردار، مدیرکل و همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه همکاران ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برای همراهی در برگزاری این دوره از مسابقات قدردانی کرد و گفت:برگزاری چنین رویدادی حاصل پیوستن حلقه‌های متعدد به یکدیگر است از حدود هزار و ۲۰۰ مسجدی که در برنامه مشارکت داشتند تا گروه‌هایی که در مساجد و محلات شکل گرفتند و مراحل رقابت را در شهرستان‌ها و استان‌ها پشت سر گذاشتند و در نهایت به مرحله کشوری رسیدند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این مرحله، ماه‌ها برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای فعالیت‌های مختلف با مشارکت شمار زیادی از فعالان و دست‌اندرکاران انجام شده است و به همین دلیل باید از همه کسانی که در شکل‌گیری این حرکت قرآنی نقش داشتند، صمیمانه تشکر کرد.

ادای دین به رهبر شهید با مجاهدت در عرصه قرآن

حجت الاسلام و المسلمین ملانوری با اشاره به جایگاه رهبر شهید انقلاب در حمایت و توجه به فعالیت‌های قرآنی، تصریح کرد: مردم ایران به این شخصیت حکیم و بزرگ مدیون هستند و این موضوع را باید به‌ویژه پس از شهادت ایشان، همواره به خود یادآوری کنیم، اما فعالان قرآنی و به‌خصوص حافظان، قاریان و هنرمندان این عرصه، مسئولیت و دین بیشتری در این زمینه بر عهده دارند.

وی ادامه داد: ادای این دین با صرف بیان سخن و ابراز ارادت محقق نمی‌شود، بلکه به تلاش، همت، مجاهدت و فعالیت فشرده در همه عرصه‌های قرآنی نیاز دارد. جامعه قرآنی کشور باید با کار بیشتر و برنامه‌ریزی مؤثرتر، در مسیر تحقق منویات و آرمان‌های رهبر شهید انقلاب گام بردارد.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به تغییر رویکرد برگزاری مسابقات مدهامتان به سمت رقابت‌های گروهی و تیمی، گفت: از سال گذشته تلاش کردیم با برگزاری گروهی مسابقات و ایجاد فضای رقابت در کنار همگرایی، همکاری و کار تیمی، گامی در مسیر تحقق منویات رهبر شهید انقلاب برداریم.

وی با اشاره به برگزاری جلسات آسیب‌شناسی پس از دوره گذشته مسابقات اظهار کرد: پس از برگزاری دوره پیشین، دو تا سه جلسه آسیب‌شناسی با هدف بررسی نقاط ضعف و اصلاح برخی از اشکالات برگزار شد. امید است در ادامه نیز با بررسی دقیق دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های داوران، ناظران و شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف، زمینه ارتقای کیفیت و افزایش شکوه این رویداد قرآنی فراهم شود.

قرآنی‌های مسجد باید محور فعالیت‌های فرهنگی محله باشند

وی در ادامه با تأکید بر اینکه هدف نهایی فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی، رونق و پویایی مساجد است، گفت: همه برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌هایی که در مسیر برگزاری مسابقات قرآنی انجام می‌شود، باید در نهایت به رونق مسجد و افزایش حضور مردم در این پایگاه دینی و فرهنگی منجر شود.

وی با اشاره به استعداد‌های شناسایی‌شده در میان نوجوانان مسجدی شرکت‌کننده در مسابقات مدهامتان، افزود: برخی از داوران و اساتید حاضر در این دوره، از وجود استعداد‌های ویژه قرآنی در میان نوجوانان و جوانان مسجدی سخن گفته‌اند. این ظرفیت ارزشمند باید مورد توجه قرار گیرد و برای رشد، پرورش و شکوفایی این استعداد‌ها برنامه‌ریزی شود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان اینکه مسجد زمانی می‌تواند محور فعالیت‌های محله باشد که نیرو‌های توانمند و اثرگذار در آن تربیت شوند، تصریح کرد: اگر قرار است مسجد محور محله باشد، قرآنی‌های آن مسجد نیز باید بتوانند محور فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی محله باشند.

وی ادامه داد: شناسایی و جذب استعدادها، تشکیل گروه‌های قرآنی، تقویت کار تیمی و مهارت‌افزایی نوجوانان و جوانان، صرفاً برای حضور موفق در مسابقات نیست بلکه این اقدامات باید زمینه تربیت نیرو‌هایی را فراهم کند که در پیشبرد برنامه‌های مسجد و ارتقای جایگاه آن در محله نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به تلاش‌های دولت در زمینه اجرای طرح‌های حکمرانی محله‌محور و مسجدمحوری، خاطرنشان کرد: تحقق این رویکرد‌ها نیازمند حضور و همراهی فعالان مسجدی و نیرو‌های تربیت‌شده در بستر مساجد است. امیدواریم تلاش مجموعه‌هایی که در این مسیر فعالیت می‌کنند، با همراهی اصحاب مسجد به نتایج مطلوب و گسترش نقش‌آفرینی مساجد در محلات منجر شود.