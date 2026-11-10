به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد رضا رضایی مدیرکل بیمه سلامت خوزستان در نشست شورای اداری بیمه سلامت استان در آبادان گفت: یکی از محور‌های اصلی این نشست، تداوم پوشش بیمه همگانی و ارائه خدمات بیمه‌ای به اقشار مختلف جامعه است.

وی افزود: پنج دهک نخست جامعه همچنان به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه شهروندی بیمه سلامت به‌صورت الکترونیکی دفترچه بیمه خود را دریافت کنند.

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان ادامه داد: افرادی که امکان استفاده از خدمات اینترنتی را ندارند نیز می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. در همین راستا، دو دفتر پیشخوان جدید در آبادان به جمع مراکز طرف قرارداد اضافه شده است.

رضایی با اشاره به جمعیت بیمه‌شدگان در شهر‌های آبادان و خرمشهر گفت: حدود ۲۴۰ هزار نفر در این دو شهرستان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که از این تعداد، حدود چهار هزار نفر از بیماران خاص و صعب‌العلاج هستند و می‌توانند از خدمات حمایتی بیمه سلامت بهره‌مند شوند

او افزود: افرادی که به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج مبتلا هستند، اما هنوز در سامانه بیمه سلامت نشان‌دار نشده‌اند، می‌توانند با مراجعه به ادارات بیمه سلامت در این دو شهرستان و ارائه مدارک پزشکی، مراحل ثبت و نشان‌دار شدن خود را انجام دهند تا هنگام مراجعه به مراکز درمانی از تخفیف‌ها و حمایت‌های ویژه بهره‌مند شوند.

رضایی از رایگان شدن مجدد بیمه سلامت برای روستاییان دهک‌های ششم تا دهم خبر داد و گفت: این گروه نیز می‌توانند از خدمات بیمه‌ای رایگان استفاده کنند.

او با اشاره به حمایت‌های بیمه سلامت از بیماران خاص و صعب‌العلاج افزود: در حال حاضر ۵۵ گروه بیماری در فهرست بیماری‌های مشمول حمایت قرار دارند و مبتلایان به این بیماری‌ها نیز می‌توانند با مراجعه به ادارات بیمه سلامت و تکمیل فرم مربوطه و تأیید پزشک متخصص، به‌صورت رایگان از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند.