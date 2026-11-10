مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مرکز استان، بر توسعه همکاری‌های مشترک، پوشش گسترده‌تر رویدادهای ورزشی و انعکاس مسائل و مطالبات جوانان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرزاد خاکی مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ورزش و جوانان استان اظهار کرد: ارتباط و تعامل خوبی میان مجموعه ورزش و جوانان و صداوسیمای مرکز استان وجود دارد، اما لازم است این همکاری‌ها در قالب سازوکاری سازمان‌یافته، منسجم و مستمر توسعه یابد.

وی با بیان اینکه ورزش از ظرفیت اجتماعی و مخاطبان گسترده‌ای برخوردار است، افزود: کردستان قهرمانان ملی و بین‌المللی، مربیان و داوران توانمند و رویداد‌های ورزشی مهمی دارد که معرفی شایسته آنها از طریق رسانه ملی می‌تواند در افزایش نشاط اجتماعی، امیدآفرینی و ارتقای جایگاه ورزش استان مؤثر باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر ضرورت ساماندهی پوشش رسانه‌ای مسابقات ورزشی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود درخواست هیات‌های ورزشی برای پوشش مسابقات از طریق اداره‌کل پیگیری شود تا با همکاری کارشناسان دو مجموعه، رویداد‌های مهم و دارای اولویت شناسایی و برای انعکاس رسانه‌ای آنها برنامه‌ریزی شود.

خاکی همچنین خواستار تقویت برنامه‌های تخصصی ورزشی شد و گفت: افزایش زمان پخش، ارتقای محتوای برنامه‌ها و معرفی هدفمند قهرمانان، مربیان، داوران و استعداد‌های ورزشی می‌تواند به افزایش جذابیت و مخاطبان این برنامه‌ها کمک کند.

وی انتخاب کارشناسی‌شده مهمانان برنامه‌های ورزشی را نیز ضروری دانست و خاطرنشان کرد: معرفی ورزشکاران باید بر اساس سوابق، افتخارات و جایگاه واقعی آنان و با هماهنگی هیات‌های ورزشی انجام شود تا از طرح مطالب غیرتخصصی و حاشیه‌هایی که ممکن است به اعتبار رشته‌های ورزشی آسیب بزند، جلوگیری شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به ظرفیت مدیریتی و تخصصی رؤسای هیات‌های ورزشی استان اظهار کرد: بسیاری از رؤسای هیات‌ها از چهره‌های شناخته‌شده در سطح ملی و فدراسیون‌های ورزشی هستند که به‌صورت داوطلبانه برای توسعه ورزش استان فعالیت می‌کنند و بهره‌گیری از تجربیات آنها می‌تواند کیفیت برنامه‌های ورزشی صداوسیما را ارتقا دهد.

خاکی در ادامه بر ضرورت توجه متوازن رسانه ملی به حوزه جوانان تأکید کرد و افزود: موضوعاتی همچون اشتغال، ازدواج، فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، اوقات فراغت، مشارکت اجتماعی و توانمندسازی جوانان از جمله مسائلی هستند که باید در قالب برنامه‌های تخصصی و جذاب رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری اجلاسیه شهدای ورزشکار و جوان استان کردستان، همکاری صداوسیمای مرکز استان در اطلاع‌رسانی، تولید گزارش‌های مستند، معرفی شهدای ورزشکار و پوشش رسانه‌ای این رویداد را مهم دانست و خواستار همراهی رسانه ملی برای برگزاری باشکوه‌تر آن شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در پایان ضمن قدردانی از همکاری صداوسیمای مرکز استان در پوشش رویداد‌های ورزشی، به‌ویژه همایش‌های پیاده‌روی و ورزش همگانی، بر آمادگی این اداره‌کل برای گسترش تعاملات مشترک تأکید کرد و گفت: تشکیل کارگروه مشترک رسانه‌ای، تدوین تقویم پوشش رویداد‌های ورزشی و برگزاری نشست‌های تخصصی با هیات‌های ورزشی می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های دو مجموعه و توسعه ورزش و جوانان استان را فراهم کند.