به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بارش برف در ارتفاعات شهرستان کوهرنگ، عملیات برف‌روبی و بازگشایی گردنه عسل کشان را در دستور کار راهداران قرار داده است.

راهداران کوهرنگ با تلاش مستمر و به‌کارگیری ماشین‌آلات راهداری، از ساعات ابتدایی بارش تا کنون برای پاک‌سازی مسیر و برقراری تردد در این محور تلاش می‌کنند.

رانندگان برای عبور از محور‌های کوهستانی، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ همراه داشته باشند.