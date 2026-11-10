رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان گفت: تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و مجموعه حفاظت محیط زیست، پشتوانه‌ای ارزشمند برای حفاظت از انفال عمومی و میراث طبیعی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان در بازدید دادستان عمومی و انقلاب، رئیس دادگستری و جمعی از قضات دادسرا و دادگاه این شهرستان از منطقه حفاظت‌شده درمیان سربیشه و پاسگاه محیط‌بانی گفت: این بازدید با هدف بررسی مسائل و مشکلات حوزه حفاظت محیط زیست، آشنایی نزدیک مسئولان قضایی با ظرفیت‌های طبیعی منطقه، چالش‌های پیش‌روی محیط‌بانان و همچنین بررسی اقدامات انجام‌شده در راستای صیانت از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش انجام شد.

علی رحبی با اشاره به نقش مؤثر دستگاه قضایی در حمایت از محیط زیستافزود: برخورد قانونی و قاطع با متخلفان زیست‌محیطی، یکی از مؤلفه‌های مهم در پیشگیری از تخریب طبیعت و حفظ سرمایه‌های ارزشمند زیستی است و در این مسیر، تعامل و همکاری نزدیک دستگاه قضایی با مجموعه حفاظت محیط زیست نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی گفت: حمایت قضایی از مأموریت‌های محیط‌بانان و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح حفاظت از مناطق، صیانت از تنوع زیستی و مقابله مؤثرتر با تخلفات و تهدید‌های زیست‌محیطی باشد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان افزود: استمرار تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و مجموعه حفاظت محیط زیست، پشتوانه‌ای ارزشمند برای حفاظت از انفال عمومی و میراث طبیعی شهرستان درمیان است و امیدواریم با تقویت این همکاری‌ها، شاهد ارتقاء سطح حفاظت از محیط زیست و حیات وحش منطقه باشیم.