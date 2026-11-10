۹۰ درصد نانوایی‌های شهرستان کلات برای مقابله با بحران احتمالی انرژی، با خرید تجهیزات دوگانه‌سوز، آمادگی خود را برای تداوم پخت نان در شرایط اضطراری اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلات با اشاره به اقدامات پیشگیرانه نانوایان، گفت از میان ۳۱ نانوایی مورد بررسی در شهر‌های کلات، زاوین و چنار، بخش عمده‌ای از آنها برای تأمین سوخت جایگزین، اقدام به خرید تجهیزات دوگانه‌سوز کرده‌اند.

مجید بهشتی افزود: این تجهیزات با سوخت نفت و گازوئیل کار می‌کنند و در صورت بروز بحران در تأمین گاز یا برق، نقش مهمی در استمرار خدمات نانوایی‌ها و تأمین نیاز شهروندان ایفا خواهند کرد.

مدیر جهاد کشاورزی کلات همچنین بر ضرورت نصب و راه‌اندازی سریع این تجهیزات توسط نانوایان تأکید کرد تا آمادگی لازم برای مقابله با شرایط اضطراری فراهم شود.