به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بیست و نهمین دوره انتخابات شورا‌های دانش آموزی، با شعار محوری شورای دانش آموزی، پرچم دار حل مسئله، برای ایران مقتدر همزمان با سراسر کشور در تمامی مدارس استان با یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد.

علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، در پیامی به مناسبت هفته شوراهای دانش‌آموزی، این مناسبت را فرصتی برای بازشناسی جایگاه مشارکت دانش‌آموزان در معماری تربیت اجتماعی، نهادینه‌سازی فرهنگ مسئولیت‌پذیری مدنی و تقویت ظرفیت‌های خردورزانه نسل آینده‌ساز دانست و بر نقش راهبردی شورای دانش‌آموزی در ارتقای کیفیت زیست مدرسه‌ای و توسعه سرمایه اجتماعی تأکید کرد.