کشت محصولات کم‌آب‌بر از جمله کینوا، به‌عنوان راهکاری برای افزایش بهره‌وری منابع آبی و تنوع‌بخشی به الگوی کشت در استان یزد، در روز انتقال یافته‌های تحقیقاتی این محصول مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، روز انتقال یافته‌های تحقیقاتی کینوا با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد و اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان یزد و با تدریس دکتر صالحی، محقق این مرکز، برگزار شد.

زمانی مدیر هماهنگی ترویج و آموزش کشاورزی استان یزد، در این برنامه با تأکید بر ضرورت پیوند میان پژوهش و عرصه تولید، گفت: روز‌های انتقال یافته‌های تحقیقاتی فرصت ارزشمندی برای ایجاد ارتباط مؤثر میان محققان، کارشناسان و بهره‌برداران و آشنایی فعالان بخش کشاورزی با روش‌های علمی و نوین تولید است.

وی با اشاره به ظرفیت محصولات کم‌آب‌بر برای توسعه کشاورزی پایدار افزود: کشت محصولاتی همچون کینوا می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری منابع، تنوع‌بخشی به الگوی کشت و انتخاب محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی استان باشد.

زمانی با بیان اینکه استفاده از یافته‌های علمی در مزارع نقش مهمی در بهبود فرآیند تولید دارد، اظهار داشت: مجموعه ترویج با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی، در تلاش است دستاورد‌های پژوهشی را به دانش کاربردی برای کارشناسان و بهره‌برداران تبدیل کند.

در ادامه این برنامه، آخرین یافته‌های تحقیقاتی مرتبط با کشت کینوا، ظرفیت‌های این محصول و شیوه‌های علمی تولید آن تشریح شد تا شرکت‌کنندگان با راهکار‌های علمی و کاربردی در زمینه کشت این محصول آشنا شوند.

مدیر هماهنگی ترویج و آموزش کشاورزی استان یزد در پایان، تداوم همکاری مراکز تحقیقاتی و مجموعه ترویج را ضروری دانست و تأکید کرد: انتقال دانش فنی و کاربردی‌سازی نتایج تحقیقات در مزارع از اولویت‌های بخش ترویج است و می‌تواند به اصلاح الگوی کشت و توسعه کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی استان کمک کند.