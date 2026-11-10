نوزدهمین المپیاد علمی و عملیاتی آتش نشانی و امداد و نجات معادن کشور به میزبانی شرکت گهرزمین در سیرجان در حال برگزاری است.

برگزاری مسابقات آتش نشانی و امداد و نجات ایمپاسکو در سیرجان

برگزاری مسابقات آتش نشانی و امداد و نجات ایمپاسکو در سیرجان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ رضا صادقی دبیر برگزاری این المپیاد گفت:امسال برای اولین بار است که این مسابقات به صورت ترکیبی با حضور آتش نشانان برگزار می‌شود که ۳۱ تیم از سراسر کشور در این دوره حضور دارند و پذیرای ۲۰۰ شرکت کننده در این مرحله هستیم.

وی افزود: هدف ما از برگزاری این مسابقات این است که بتوانیم سطح کیفی، علمی و انگیزشی تمام افرادی که در بخش ایمنی هستند را افزایش دهیم.

این مسابقات به مدت ۴ روز در مجموعه گردشگری گهر پارک در حال برگزاری است.