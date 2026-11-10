شورای عالی فضای مجازی با صدور رأی جدیدی، محدودیت حضور مشتری در پارک‌های علم و فناوری برای برخورداری شرکت‌های مستقر در این مراکز از معافیت مالیاتی را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس رأی شماره ۱۰ کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال شورای عالی فضای مجازی، شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری در صورت احراز شرایط قانونی می‌توانند از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از فعالیت‌های خود در فضای مجازی و بستر سکو‌های دیجیتال بهره‌مند شوند؛ حتی اگر مشتریان آنها خارج از محدوده پارک باشند.

این رأی در پی شکایت شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر، تهران و شاهرود درباره محدودیت اعمال معافیت مالیاتی بر درآمد فعالیت‌های دیجیتال صادر شده است.

پیش از این، شورای عالی مالیاتی در تفسیری، برخورداری از معافیت مالیاتی را به درآمد حاصل از ارائه خدمات به مشتریان مستقر در داخل پارک‌های علم و فناوری محدود کرده بود.

اما بر اساس رأی جدید، این محدودیت لغو شده و درآمد حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات به مشتریان خارج از محدوده پارک نیز، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند مشمول معافیت مالیاتی شود.

به این ترتیب، محل استقرار مشتری دیگر به‌تنهایی مانعی برای برخورداری شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری از معافیت مالیاتی فعالیت‌های مشمول نخواهد بود.