مردم مناطق مختلف مازندران، این روزها، مهمان برکات حضور آلاله‌های فاطمی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مردم مازندران، در آستانه فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، آیین های وداع و تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام را برگزار می کنند.

مهمانی با خاطرات مردانی که پروای نام ندارند و در کهف گمنامی خویش مأوا گرفته‌اند.

به یاد شهدای گمنام، آنان که در زمین گمنام هستند و در آسمان‌ها مشهورند. شهره ارادت به بانوی بی نشان، حضرت فاطمه زهرا (س) هستند و مردم دیار علویان را مهمان سفره پربرکت حضور خود کرده‌اند.

این روز‌ها مردم جای جای مازندران، عطر این حضور را به جان خود گره زده‌اند و به تبرک نگاهی، میزبان عاشقان خوشنام راه آسمان هستند. آنانکه در روزگار تردیدها، نشانه راه هستند!