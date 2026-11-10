شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری با ۴۲۳ هیئت صلح تلاش می‌کند اختلافات پیش از رسیدن به دادگاه حل شود.

شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری: صلح در ۷ هزار و ۹۲۳ پرونده در شش ماه نخست امسال

شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری: صلح در ۷ هزار و ۹۲۳ پرونده در شش ماه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس شورای حل اختلاف استان گفت: هم اکنون ۴۲۳ هیئت صلح در سطح استان فعال هستند و تلاش می‌کنند پیش از ارجاع پرونده به دادگاه، مشکل طرفین دعوی را از طریق گفت‌و‌گو و میانجیگری حل کنند.

شیخ پور افزود: در این مرکز، رسیدن به صلح در لحظه و بدون تشریفات طولانی مدت انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برای هر پرونده زمان مشخصی تعیین می‌گردد و روزانه هر شعبه بین ۸ تا ۱۰ پرونده را بررسی می‌کند.

وی گفت: این رویکرد، سرعت رسیدگی و رضایت‌مندی مراجعان را به‌طور محسوسی افزایش داده است.

توسعه فرهنگ صلح و سازش، کاهش هزینه‌های دادرسی، صرفه‌جویی در وقت مردم و کاهش بار دستگاه قضایی از مهم‌ترین دستاورد‌های فعالیت شورا‌های حل اختلاف و هیئت‌های صلح در استان است.