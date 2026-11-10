به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کرم‌زاده،مجری طرح ملی «مهتاب» در استان مجری طرح ملی «مهتاب» در استان کردستان، اظهار کرد: سی‌ونهمین مانور ملی این طرح روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ با مشارکت ۴۵ اکیپ عملیاتی و حضور ۱۰۰ نفر از نیرو‌های اجرایی و تخصصی شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در این مانور افزود: در حوزه بازدید و پایش مشترکان، ۶۵ مرکز تجاری، ۲۵ اداره و ۲۵ مرکز بین‌راهی مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند.

کرم‌زاده همچنین از نصب ۱۰۰ کنتور هوشمند و رفع ۲۶ مورد دستکاری کنتور در جریان اجرای این مانور خبر داد.