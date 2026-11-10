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مجری طرح ملی «مهتاب» در استان کردستان از نصب ۱۰۰ کنتور هوشمند و رفع ۲۶ مورد دستکاری کنتور برق در جریان سیونهمین مانور این طرح با مشارکت ۴۵ اکیپ عملیاتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کرمزاده،مجری طرح ملی «مهتاب» در استان مجری طرح ملی «مهتاب» در استان کردستان، اظهار کرد: سیونهمین مانور ملی این طرح روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ با مشارکت ۴۵ اکیپ عملیاتی و حضور ۱۰۰ نفر از نیروهای اجرایی و تخصصی شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد.
وی با تشریح اقدامات انجامشده در این مانور افزود: در حوزه بازدید و پایش مشترکان، ۶۵ مرکز تجاری، ۲۵ اداره و ۲۵ مرکز بینراهی مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند.
کرمزاده همچنین از نصب ۱۰۰ کنتور هوشمند و رفع ۲۶ مورد دستکاری کنتور در جریان اجرای این مانور خبر داد.