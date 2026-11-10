به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، در دومین جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و رمزدارایی‌ها، با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با استخراج غیرمجاز رمز ارز گفت: در شرایط ناترازی انرژی و افزایش نیاز به تأمین پایدار برق، هرگونه سوءاستفاده از برق یارانه‌ای برای فعالیت‌های غیرقانونی، تضییع حقوق عمومی است و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

عبدالعلی کیان‌مهر، با تأکید بر تشدید نظارت‌ها، تداوم گشت‌های مشترک و برخورد قانونی با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز افزود: جریمه‌های سنگین و معرفی متخلفان به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی، از جمله اقدامات بازدارنده برای صیانت از منابع انرژی و منافع عمومی است.

وی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در مقابله با مفاسد اقتصادی افزود: برخورد قانونی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که با اطلاع‌رسانی شفاف و آگاهی‌بخشی عمومی همراه شود، لازم است ابعاد این تخلفات، خسارت‌های ناشی از مصرف غیرمجاز برق و پیامدهای آن برای شبکه توزیع انرژی به‌درستی برای مردم تبیین شود تا هم زمینه مشارکت عمومی در شناسایی تخلفات فراهم شود و هم بازدارندگی اقدامات قانونی افزایش یابد.