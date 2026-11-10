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با متخلفان استخراج غیرمجاز رمز ارز در گلستان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، در دومین جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و رمزداراییها، با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با استخراج غیرمجاز رمز ارز گفت: در شرایط ناترازی انرژی و افزایش نیاز به تأمین پایدار برق، هرگونه سوءاستفاده از برق یارانهای برای فعالیتهای غیرقانونی، تضییع حقوق عمومی است و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
عبدالعلی کیانمهر، با تأکید بر تشدید نظارتها، تداوم گشتهای مشترک و برخورد قانونی با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز افزود: جریمههای سنگین و معرفی متخلفان به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی، از جمله اقدامات بازدارنده برای صیانت از منابع انرژی و منافع عمومی است.
وی با اشاره به اهمیت نقش رسانهها در مقابله با مفاسد اقتصادی افزود: برخورد قانونی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که با اطلاعرسانی شفاف و آگاهیبخشی عمومی همراه شود، لازم است ابعاد این تخلفات، خسارتهای ناشی از مصرف غیرمجاز برق و پیامدهای آن برای شبکه توزیع انرژی بهدرستی برای مردم تبیین شود تا هم زمینه مشارکت عمومی در شناسایی تخلفات فراهم شود و هم بازدارندگی اقدامات قانونی افزایش یابد.