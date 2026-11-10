برای تداوم پویش فرهنگی و مذهبی «به عشق پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌بخشم»، بیست و چهارمین پرونده قتل عمد در استان آذربایجان غربی از طریق سازش و گذشت از حق قصاص، به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، با اشاره به موفقیت این پویش در کاهش خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی، خبر از تحقق بیست و چهارمین سازش در شهرستان میاندوآب داد.

محمدعلی‌نژاد، با توضیح روند رسیدگی به پرونده متهم «ح. ب» گفت که وی به اتهام قتل عمدی مرحوم «م. ق» تحت تعقیب بود و پس از طی مراحل قانونی، حکم قطعی قصاص نفس برای وی صادر شده بود.

رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد که با رایزنی‌های مستمر میان ریاست دادگستری، دادستانی شهرستان، معتمدین محلی و چهره‌های بانفوذ منطقه، تلاش‌های گسترده‌ای برای اصلاح ذات‌البین متهم صورت گرفت. در نهایت، اولیای دم با درک اهمیت صلح و با تکیه بر سنت‌های حسنه، رضایت و گذشت خود را اعلام کردند که این امر منجر به بخشش جان متهم شد.

پویش «به عشق پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌بخشم» بار دیگر ثابت کرد که با تکیه بر ارزش‌های انسانی و مذهبی، می‌توان از وقوع تراژدی‌های زنجیره‌ای جلوگیری کرد. در جدیدترین اقدام در این رابطه، پرونده قتل عمد در میاندوآب که در مرحله اجرای حکم قصاص قرار داشت، با رایزنی‌های چندجانبه به صلح و سازش ختم شد.

این پرونده که متهم آن «ح. ب» است، با تلاش‌های همه‌جانبه دادگستری و معتمدین محلی از مرحله محکومیت قطعی به مرحله بخشش رسید. این موفقیت نه تنها جان یک انسان را نجات داد، بلکه با ترویج فرهنگ گذشت و اصلاح ذات‌البین، پیام‌آور آرامش در جامعه شد. این سازش، بیست و چهارمین نمونه از موفقیت‌های این پویش در استان آذربایجان غربی محسوب می‌شود.