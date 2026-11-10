مدیرعامل شرکت برق حرارتی اعلام کرد: قاچاقی که اتفاق می‌افتد در مسیر پالایشگاه‌ها و انبار‌ها به نیروگاه است و از زمان ورود سوخت به نیروگاه‌ها، با توجه به سامانه هوشمندی که راه اندازی شده ذخایر سوخت پایش و امکان قاچاق یا تغییر کیفیت آن وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عظیم اعتمادی، مدیرعامل شرکت برق حرارتی، با بیان اینکه در حال حاضر کارگروهی در دولت برای تامین برق زمستانه تشکیل شده است، گفت: با احداث مخازن توانستیم ذخایر گازوئیل و مازوت به ۸۲ درصد رسیده است.

وی افزود: در وزارت نیرو به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی تا پایان امسال ۴۱۰ میلیون لیتر به ذخایر قبلی اضافه می‌شود.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی در ادامه گفت: زمستان امسال نیاز است در حوزه برق و گاز صرفه جویی انجام شود و اگر در برق ده درصد صرفه جویی شود زمستان بدون خاموشی سپری خواهد شد.

اعتمادی درخصوص نوسازی نیروگاه‌ها هم گفت: در حال حاضر راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور از ۳۹.۵ به ۴۰ درصد رسیده است که همین افزایش راندمان موجب کاهش مصرف یک میلیارد مترمکعب گاز شده است.

وی افزود: برخی واحد‌های نیروگاه‌های قدیمی جمع آوری و واحد‌های جدید با بهره وری بالاتر وارد مدار شدند برای مثال واحد‌های قدیمی نیروگاه ری با دو واحد ۴۰ مگاواتی جایگزین شده است.

اعتمادی همچنین از تولید اولین توربین ملی به دست متخصصان داخلی در سایت ری خبر داد.

وی درباره احتمال قاچاق سوخت در حوزه نیروگاهی گفت: در چندماه گذشته در مجموعه نیروگاه‌های حرارتی سیستم کنترل هوشمند سوخت راه اندازی شده است تا از زمانی که سوخت وارد نیروگاه می‌شود مصرف آن پایش شود.

اعتمادی افزود: قاچاقی که اتفاق می‌افتد در مسیر پالایشگاه‌ها و انبار‌ها به نیروگاه است و از زمان ورود سوخت به نیروگاه‌ها، ذخایر سوخت پایش و امکان قاچاق یا تغییر کیفیت آن وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی درخصوص نرخ سوخت نیروگاه‌ها در قبوض برق گفت: هزینه سوختی که در قبوض مشترکان وجود دارد برای سرمایه گذاری در افزایش بهره وری نیروگاه‌ها و سیکل ترکیبی استفاده می‌شود.

اعتمادی همچنین درخصوص نیروگاه‌های زمین گرمایی گفت: اولین نوع از این نیروگاه‌ها در مشکین شهر با ظرفیت بیش از ۵ مگاوات وارد مدار شده است.

وی اضافه کرد: در مشکین شهر ۱۷ چاه با مساحت سه کیلومتر حفر شده که درحال حاضر دو چاه وارد مدار شده و برنامه داریم تمام ظرفیت مشکین شهر را وارد مدار تولید برق کنیم.

اعتمادی گفت: نیروگاه‌های زمین گرمایی این تا ۹۰ درصد ضریب بهره برداری دارند.