به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ سیدمحسن حسینی‌راد رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به افزایش تصادفات فوتی در روز‌های اخیر گفت: بررسی حوادث نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تصادفات منجر به فوت مربوط به رانندگانی بوده که گواهینامه رانندگی نداشته‌اند.

سرهنگ حسینی‌راد افزود: در همین راستا، طرح برخورد با رانندگان فاقد گواهینامه در دستور کار پلیس قرار گرفته و تاکنون ۱۵ دستگاه خودرو در این طرح متوقف شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به پیامد‌های قانونی رانندگی بدون گواهینامه اظهار کرد: برابر ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه در صورت وقوع تصادف می‌تواند از عوامل تشدید مسئولیت کیفری راننده باشد.

