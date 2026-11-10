به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بارش‌های شدید و وقوع سیلاب‌های احتمالی ناشی از تغییرات جوی، همواره یکی از دغدغه‌های مناطق مرزی و کشاورزی است. در شهرستان پلدشت نیز با توجه به هشدار‌های مرتبط با پدیده ال نینو و احتمال افزایش بارش‌ها، اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار مدیریت شهرستان قرار گرفته است.

رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت گفت: با توجه به پیش بینی‌ها و هشدار‌های صادره از سوی هوا شناسی مبنی بر تشدید بارندگی‌ها در پاییز امسال در شهرستان پلدشت علاوه بر اینکه تمامی دستگاه‌های متولی در سطح آماده باش قرار دارند حدود ۱۰ کیلومتر از نهر‌های سنتی و قدیمی روستایی و شهری را لایروبی کردیم و این روند لایروبی همچنان ادامه دارد.

اما در کنار اقدامات پیشگیرانه، بیمه خانوار‌ها و واحد‌های مسکونی نیز می‌تواند نقش مهمی در جبران خسارات احتمالی داشته باشد که شهرداری پلدشت در اقدامی شایسته تمامی خانوار‌های شهر پلدشت را در مقابل خسارات احتمالی پدیده ال نینو بیمه کرده است.

محمد تقی حسن زاده شهردار پلدشت گفت: در اجرای تمهیدات لازم برای پیشگیری از پیامد های مخرب پدیده ال نینو تمامی خانوار‌های شهر پلدشت به تعداد ۴ هزار ۱۵۰ خانوار هر خانوار تا سقف ۲۰ میلیارد ریال بیمه شده‌اند.

در پلدشت، آمادگی دستگاه‌های اجرایی در کنار افزایش آگاهی عمومی و گسترش پوشش بیمه‌ای خانوارها، می‌تواند خسارات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی را کاهش دهد