شبکه دو سیما به مناسبت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه پخش مجموعه تلویزیونی «مادران» را به جای مجموعه های معمول خود روانه آنتن می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به مناسبت ایام فاطمیه ، مجموعه های عادی این شبکه در این ایام پخش نخواهند شد و مجموعه «مادران» از سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه، هر شب ساعت ۲۱:۱۵ جایگزین برنامه‌های همیشگی می‌شود.

«مادران» داستان‌هایی از زنانی را روایت می‌کند که در مواجهه با دشواری‌ها، بحران‌ها و اتفاقات غیرمنتظره زندگی، با صبر، استقامت و امید نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ انسجام خانواده و عبور از مشکلات ایفا می‌کنند.

روایت‌های این مجموعه با رویکردی انسانی و احساسی، جلوه‌هایی از عشق، فداکاری و مسئولیت‌پذیری مادران را به تصویر می‌کشد و تلاش دارد مخاطب را با داستان‌هایی الهام‌بخش همراه کند.

مجموعه «مادران» به تهیه‌کنندگی حسین رستم‌پور و کارگردانی مسعود دهنوی، محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ است و از سه‌شنبه ۱۹ آبان ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.