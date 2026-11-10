به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی، با اشاره به شرایط کشور و ابعاد مختلف تقابل با دشمن اظهار کرد: همچنان ما در متن یک جنگ تمام‌عیار هستیم که ابعاد آن صرفاً به حوزه اقتصادی خلاصه نمی‌شود و با یک جنگ تمام‌عیار و ترکیبی روبه‌رو هستیم.

وی افزود: به فضل الهی پیروز نهایی هم در جنگ نظامی و هم در جنگ ترکیبی ملت بزرگ ایران است. تا به امروز نیز ما پیروز این نبرد بوده‌ایم که نتایج آن را می‌توان در انتخابات‌های اخیر اسرائیل و آمریکا مشاهده کرد؛ شکست نتانیاهو و جمهوری‌خواهان حامی ترامپ باعث شده است حتی خود آنان هم اعتراف کنند جنگ با ایران عامل اصلی این شکست بوده است.

شهردار تهران با بیان اینکه کشور در میانه راه قرار دارد، تصریح کرد: ما در میانه راه هستیم و برای اینکه در نبرد پیروزی ما قطعی و نهایی شود، نیازمند رعایت ملزوماتی هستیم که برای تحقق آن، جریان دانشجویی می‌تواند یکی از نقش‌آفرین‌های جدی باشد؛ هم در متن دانشگاه و هم بیرون آن.

زاکانی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد آشوب در دانشگاه‌ها در مهرماه گفت: در مهرماه دشمن تمرکز ویژه‌ای بر برهم زدن دانشگاه‌ها داشت، اما گام بلندی که شما برداشتید، با حضور فعال‌تان در جریان دانشگاه باعث خنثی شدن توطئه دشمنان و ایجاد شرایط متفاوتی در دانشگاه شد. امروز نیز ادامه این روند، همان‌طور که در فرمایشات دوستان هم به آن اشاره شد، بسیار مهم است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت توجه تشکل‌های دانشجویی به تأکیدات رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: در رابطه با تشکل‌ها، توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چند سال قبل ایشان در جمعی محدود فرموده بودند احزاب سیاسی عمدتاً به دلیل آنکه ساختار شکل‌گیری‌شان غربی است، در ایران پا نمی‌گیرند.

شهردار تهران ادامه داد: ایشان در برابر تحزب‌گرایی غربی به ساختار تشکیلاتی تشیع در طول تاریخ اشاره کرده و فرمودند در اندیشه شیعی، تشکیلات رأس چالاک و فکور و بدنه سازماندهی‌شده دارد و ارتباط این دو بخش در تشکل شیعی به‌طور مستمر برقرار است.

زاکانی با بیان اینکه تشکل‌های دانشجویی نیز باید از همین الگو پیروی کنند، گفت: تشکل‌های دانشجویی هم باید رأس فکور و اندیشه‌ورزی داشته باشند که با تسری آن به بدنه جنبش دانشجویی، نقش فعالی در دانشگاه ایفا کنند.

وی تأکید کرد: جنبش دانشجویی باید با تشکیل حلقه‌های فکری در رأس خود، فکر فعال و پیشرو ایجاد کند که همه کشور از دستاورد‌های آن بهره ببرند. امروز خلأ یک فکر پیشرو در کشور مشهود است که شما می‌توانید با اندیشه‌ورزی خود آن را پر کنید و پس از آن در دانشگاه یک جریان تعاملی و مؤثر ایجاد کنید.