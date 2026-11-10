به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملایی‌هزاروندی بیان داشت: در مرحله شهرستانی چهارمین دوره مسابقات آزاد کارکنان وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۷۰۰ نفر از کارکنان وظیفه در ۱۲ رشته مهارتی به رقابت پرداختند که از میان آنان، ۲۵ نفر به مرحله استانی راه یافتند و در پایان رقابت‌های استانی نیز ۱۲ نفر به‌عنوان برگزیدگان استان، جواز حضور در مرحله کشوری این مسابقات را کسب خواهند کرد.

وی با تأکید بر نقش آموزش‌های مهارتی در اشتغال جوانان اظهار کرد: کوتاه‌ترین مسیر ورود به بازار کار و اشتغال پایدار، فراگیری آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کسب مهارت‌های مورد نیاز بازار کار است.

ملایی هزاروندی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آموزش فنی‌وحرفه‌ای افزود: این سازمان با برخورداری از تنوع رشته‌های آموزشی و شناسایی ۱۹ گروه هدف، بستر مناسبی برای ارائه آموزش‌های مهارتی به اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان و کارکنان وظیفه، فراهم کرده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان با بیان اینکه آموزش‌های مهارتی نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده افراد و جامعه محسوب می‌شود، تصریح کرد: جوانانی که به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکار و ورود به عرصه کارآفرینی هستند، باید پیش از هر چیز مهارت‌های تخصصی و فنی متناسب با نیاز بازار کار را فرا بگیرند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مهارت و تخصص در عرصه‌های مختلف کشور ، ادامه داد: توانمندی، تخصص و مهارت نیروهای انسانی از مؤلفه‌های مهم اقتدار کشور است و در عرصه‌های مختلف، از جمله دوران دفاع مقدس و دفاع از میهن، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند.

ملایی هزاروندی با تأکید بر ضرورت توجه به آینده مشاغل و مشاغل آینده گفت: تحولات بازار کار و ظهور فناوری‌های جدید، برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه آموزش‌های مهارتی را ضروری کرده است و باید متناسب با نیازهای آینده، زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اهمیت دوران خدمت سربازی در توانمندسازی جوانان اظهار کرد: پادگان‌ها و محیط‌های خدمت سربازی می‌توانند به بستری برای کسب دانش فنی و مهارت‌های شغلی تبدیل شوند. دوران سربازی فرصت ارزشمندی برای آماده‌سازی جوانان جهت ورود به بازار کار است تا آنان بتوانند پس از پایان خدمت، با اتکا به مهارت‌های فراگرفته‌شده، مسیر اشتغال و حتی کارآفرینی را دنبال کنند.

شهرام ملایی هزاروندی در پایان، برگزاری مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه را فرصتی برای شناسایی استعدادها، ارتقای توانمندی‌های فنی و ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی در میان سربازان دانست.