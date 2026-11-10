به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در بازدید دادستان تهران از گمرک فرودگاه امام، مشخص شد ۲۱۸ تن روغن مایع از ۹ تیر تا ۳۰ تیر به گمرک فرودگاه امام وارد شده و تا کنون ترخیص نشده است.

دادستان تهران علت ترخیص نشدن را جویا شد که مسئولان گمرک فرودگاه و منطقه آزاد فرودگاه اعلام کردند اختلاف نظری وجود دارد و برخی می‌گویند کالا‌ها در محدوده منطقه آزاد قابل ترخیص است و برخی می‌گویند می‌توان کالا را حتی برای انتقال به تهران، ترخیص کرد و همین موضوع باعث شده روغن‌ها ترخیص نشود.

دادستان تهران دستور تعیین تکلیف این روغن‌ها را صادر کرد.