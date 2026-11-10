با بارش برف در روستای ملاده مهدیشهر ، سمنان به فهرست استان هایی پیوست که در نوزدهمین روز آبان ماه سفید پوش شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بارش برف از بامداد سه‌شنبه ارتفاعات استان سمنان را سفیدپوش کرد و موجب کاهش محسوس دما در نقاط مختلف به‌ویژه مناطق شمالی شد

بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، بارش‌ها تا چهارشنبه ادامه دارد و در مناطق سردسیر و کوهستانی به شکل برف خواهد بود و احتمال کولاک برف در نواحی کوهستانی و شمالی استان سمنان وجود دارد.

در این مدت در بیشتر نقاط استان و به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب وزش باد شدید و احتمال جاری شدن سیلاب هم پیش بینی شده است.

تا روز چهارشنبه، دمای هوا بین ۵ تا ۸ درجه سردتر می‌شود.

در شبانه روز گذشته بیشترین بارش برف در روستای ملاده مهدیشهر با ۵ سانتی متر و بیشترین بارش باران در روستای حسین آباد کالپوش میامی با ۳۸.۲ میلیمتر ثبت شده است.