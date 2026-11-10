به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اردوی آماده‌سازی تیم ملی جودوی جوانان پسر جمهوری اسلامی ایران از ۱۸ تا ۲۸ آبان‌ماه به میزبانی بجنورد برگزار می‌شود.

در این اردو که با حضور استعداد‌های برتر جودوی کشور برگزار خواهد شد، ۹ جودوکار از خراسان شمالی به جمع ملی‌پوشان دعوت شده‌اند تا در کنار سایر ورزشکاران، زیر نظر کادر فنی تیم ملی به تمرین و آماده‌سازی بپردازند.

حضور دو چهره جودوی بجنورد در کادر فنی تیم ملی، محمد محمدی بریمانلو به‌عنوان سرمربی و بهزاد وحدانی به‌عنوان مربی هدایت و آماده‌سازی ملی‌پوشان جوان کشور را برعهده دارند.

برگزاری این اردو در بجنورد فرصت مناسبی است تا ورزشکاران مستعد استان از نزدیک با ملی‌پوشان تمرین کنند و به خودباوری لازم برای حضور در سطح اول کشور دست یابند.