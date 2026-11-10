دومین یادواره شهدای کودک و نوجوان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان و شهدای کودک و نوجوان جنگ رمضان، با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای خردسال و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دومین یادواره شهدای کودک و نوجوان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان و شهدای کودک و نوجوان جنگ رمضان، با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای خردسال و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار می‌شود.

اکبری خدادادی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان، با اشاره به جایگاه والای شهدای کودک و نوجوان، گفت: در این یادواره یاد و خاطره ۲۷ دانش‌آموز شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان و همچنین شهدای کودک و نوجوان حوادث اخیر گرامی داشته می‌شود.

وی افزود: این برنامه با هدف زنده نگه‌داشتن یاد شهدای دانش‌آموز و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت به نسل جدید برگزار میشود.