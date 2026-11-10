کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، برنامه مسابقات هفته‌های ششم تا هشتم سی و نهمین دوره لیگ برتر مردان را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، برنامه و زمان‌بندی برگزاری دیدار‌های هفته‌های ششم تا هشتم سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور را اعلام کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مسابقات هفته ششم یکشنبه ۸ آذر، دیدار‌های هفته هفتم جمعه ۱۳ آذر و مسابقات هفته هشتم نیز پنجشنبه ۱۹ آذر برگزار خواهند شد. همه دیدار‌ها طبق برنامه ساعت ۱۶:۰۰ برگزار می شوند.

برنامه کامل مسابقات به شرح زیر است:

هفته ششم - یکشنبه ۸ آذر - ساعت ۱۶:۰۰

مس کرمان - هپکو اراک

مقاومت شهرداری تبریز - نفت و گاز گچساران

استقلال کازرون - پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب

نفت امیدیه - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

میدکوفرآور زرند - سپاهان نوین اصفهان

نیروی زمینی تهران - نام‌آوران مشهد

هفته هفتم - جمعه ۱۳ آذر - ساعت ۱۶:۰۰

هپکو اراک - میدکوفرآور زرند

پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب - نیروی زمینی تهران

نفت و گاز گچساران - نفت امیدیه

سپاهان نوین اصفهان - استقلال کازرون

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - مس کرمان

نام‌آوران مشهد - مقاومت شهرداری تبریز

هفته هشتم - پنجشنبه ۱۹ آذر - ساعت ۱۶:۰۰

استقلال کازرون - هپکو اراک

نفت امیدیه - مقاومت شهرداری تبریز

نیروی زمینی تهران - سپاهان نوین اصفهان

مس کرمان - نفت و گاز گچساران

پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب - نام‌آوران مشهد

میدکوفرآور زرند - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان