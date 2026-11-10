برنامه مسابقات هفتههای ششم تا هشتم لیگ برتر هندبال
کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، برنامه مسابقات هفتههای ششم تا هشتم سی و نهمین دوره لیگ برتر مردان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، برنامه و زمانبندی برگزاری دیدارهای هفتههای ششم تا هشتم سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور را اعلام کرد.
بر اساس برنامه اعلامشده، مسابقات هفته ششم یکشنبه ۸ آذر، دیدارهای هفته هفتم جمعه ۱۳ آذر و مسابقات هفته هشتم نیز پنجشنبه ۱۹ آذر برگزار خواهند شد. همه دیدارها طبق برنامه ساعت ۱۶:۰۰ برگزار می شوند.
برنامه کامل مسابقات به شرح زیر است:
هفته ششم - یکشنبه ۸ آذر - ساعت ۱۶:۰۰
مس کرمان - هپکو اراک
مقاومت شهرداری تبریز - نفت و گاز گچساران
استقلال کازرون - پرواز هوانیروز اسلامآباد غرب
نفت امیدیه - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
میدکوفرآور زرند - سپاهان نوین اصفهان
نیروی زمینی تهران - نامآوران مشهد
هفته هفتم - جمعه ۱۳ آذر - ساعت ۱۶:۰۰
هپکو اراک - میدکوفرآور زرند
پرواز هوانیروز اسلامآباد غرب - نیروی زمینی تهران
نفت و گاز گچساران - نفت امیدیه
سپاهان نوین اصفهان - استقلال کازرون
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - مس کرمان
نامآوران مشهد - مقاومت شهرداری تبریز
هفته هشتم - پنجشنبه ۱۹ آذر - ساعت ۱۶:۰۰
استقلال کازرون - هپکو اراک
نفت امیدیه - مقاومت شهرداری تبریز
نیروی زمینی تهران - سپاهان نوین اصفهان
مس کرمان - نفت و گاز گچساران
پرواز هوانیروز اسلامآباد غرب - نامآوران مشهد
میدکوفرآور زرند - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان