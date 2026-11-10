به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های آبیاری و زهکشی طرح گرمسیری در استان کرمانشاه، صنعت آب کشور را صنعتی افتخارآمیز دانست و با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق گفت: برای جذب سرمایه باید اقتصاد آب را اصلاح کنیم و فضای کسب‌وکار را به‌اندازه‌ای جذاب کنیم که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه ورود کند.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه اقدامات انجام‌شده در این بخش باید زمینه‌ساز حضور گسترده‌تر بخش خصوصی باشد، گفت: باید شرایطی فراهم کنیم تا فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت آب و برق گسترش یابد.

علی‌آبادی طرح گرمسیری را یکی از مهم‌ترین اقدامات نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و با اشاره به نقش آن در توسعه کشاورزی گفت: اگر این طرح اجرا نمی‌شد، امکان تولید این میزان گندم در کشور وجود نداشت و ناچار به واردات آن بودیم.

وی همچنین درباره پیگیری موضوع آب هیرمند گفت: شرکت مهاب مطالعاتی را در مسیر رودخانه هیرمند انجام داده است تا نحوه اصلاح مسیر رودخانه و فراهم شدن امکان ورود آب به ایران بررسی شود.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سفر اخیر خود به بلاروس افزود: وزیر انرژی این کشور درباره پیشرفت‌های ایران در دوران تحریم سؤال کرد و در پاسخ گفتم این پیشرفت‌ها با اراده ملت و عنایت خداوند محقق شده است.