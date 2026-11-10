به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام کمیته اطلاع رسانی ستاد تشییع و خاکسپاری هنرمند انقلابی مرحوم استاد کوروش زارعی، آیین تشییع پیکر این هنرمند برجسته عصر تئاتر، روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹:۳۰ صبح در قم برگزار می‌شود.

مراسم تشییع از مسجد امام حسن عسکری (ع) واقع در چهارراه بازار آغاز خواهد شد و پیکر مرحوم زارعی به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) منتقل می‌شود.

پس از ورود پیکر این هنرمند به حرم مطهر و انجام مراسم طواف گرد مضجع شریف کریمه اهل‌بیت (س)، نماز میت به امامت آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در صحن امام رضا (ع) اقامه خواهد شد.