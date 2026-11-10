معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای خراسان جنوبی از آغاز عملیات احداث محور محمدآباد پسکوه – اسلام‌آباد قائنات به طول ۶ کیلومتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و پس از تکمیل عملیات زیرسازی این مسیر، اجرای آسفالت از ابتدای هفته جاری آغاز شده است.

سهرابی افزود: این عملیات با هدف بهبود شرایط تردد، افزایش ایمنی عبور و مرور، تسهیل دسترسی اهالی منطقه به خدمات و امکانات و رونق فعالیت‌های اقتصادی در حال اجراست.

به گفته وی در راستای پیگیری مطالبات اهالی منطقه و با هدف بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، بهسازی و ارتقای کیفیت راه‌های روستایی و تسهیل تردد ساکنان مناطق روستایی، عملیات اجرایی محور روستایی محمدآباد پسکوه – اسلام‌آباد به طول ۶ کیلومتر وارد مرحله اجرای آسفالت شده است.