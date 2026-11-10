مدیران ارشد خبرگزاری صدا و سیما با هدف برنامه ریزی و ارزیابی تولیدات خبری و تبیین اولویت‌های برنامه ایران جان برای معرفی بهتر توانمندی‌های خراسان شمالی، به بجنورد سفر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، مشاور استاندار و معاون روابط عمومی، تشریفات و امور بین‌الملل استانداری خراسان شمالی، بر ضرورت تولید محتوای تخصصی و هدفمند در کمیته رسانه مدیریت مصرف انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و افراد صاحب‌تجربه برای تبیین صحیح مسائل انرژی تأکید کرد.

سلیمان غضنفری در نشست کمیته رسانه مدیریت مصرف انرژی با حضور علیرضا بای مدیرکل اخبار استان‌ها و علی اکبر هراتی مدیرکل اخبار داخلی صدا و سیما افزود: تولید محتوای تخصصی و اثرگذار با کمک افراد متخصص و صاحب‌تجربه و انتشار هدفمند آن برای افکار عمومی، از ضرورت‌های فعالیت این کمیته است.

وی با اشاره به ظرفیت فضای رسانه‌ای و مجازی استان افزود: رسانه‌ها و بستر‌های ارتباطی استان می‌توانند نقش مؤثری در انتشار اطلاعات صحیح و آگاهی‌بخشی درباره موضوع انرژی داشته باشند و باید با اطلاع‌رسانی دقیق، از شکل‌گیری شائبه‌ها و برداشت‌های نادرست نیز جلوگیری کرد.

غضنفری با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تصریح کرد: مدیریت مصرف انرژی نیازمند همکاری و همراهی مجموعه دستگاه‌ها و استفاده از تمام ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی استان است.

علی‌اکبر هراتی، مدیرکل اخبار داخلی صداوسیما نیز در این نشست با اشاره به تشدید چالش‌های تأمین گاز در شرایط جنگی گفت: تمهیدات لازم از سوی دستگاه‌های متولی برای مدیریت این شرایط در نظر گرفته شده است و در این میان، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به وضعیت مصرف گاز در برخی استان‌های کشور افزود: با مدیریت مصرف در استان‌های سمنان، تهران و البرز می‌توان از بروز چالش‌های جدی در تأمین گاز جلوگیری کرد.

علیرضا بای، مدیرکل اخبار استان‌های صداوسیما نیز با بیان اینکه بحران گاز طی سال‌های اخیر کشور را درگیر کرده و شرایط جنگی امسال بر اهمیت و حساسیت آن افزوده است، گفت: عبور از این شرایط به عزم و اراده جدی‌تر، همراهی آحاد مردم و تقویت روحیه همدلی و ازخودگذشتگی نیاز دارد.

وی افزود: تأمین پایدار انرژی یک ضرورت ملی است و تحقق این هدف، مشارکت هم‌زمان مردم و دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد.

بای با تأکید بر نقش اثرگذار روابط عمومی‌ها در مدیریت افکار عمومی تصریح کرد: روابط عمومی‌ها حلقه اتصال دستگاه‌های اجرایی و مردم هستند و می‌توانند با انتقال اطلاعات درست، دقیق و به‌موقع، زمینه همراهی و مشارکت عمومی در مدیریت مصرف انرژی را فراهم کنند.

وی با اشاره به آمادگی رسانه ملی برای حمایت از اقدامات مرتبط با مدیریت مصرف انرژی گفت: صداوسیما برای هرگونه تلاش در مسیر آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در این حوزه ارزش قائل است و باید ظرفیت انرژی‌های جایگزین نیز متناسب با نیاز استان‌های دارای مشکل مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل اخبار استان‌های صداوسیما در پایان، اطلاع‌رسانی دقیق و معتبر از سوی روابط عمومی‌ها را فصل مشترک اقدامات رسانه‌ای در این حوزه دانست و بر ضرورت تقویت ارتباط مؤثر با مردم و ارائه اطلاعات صحیح برای جلب مشارکت عمومی تأکید کرد.