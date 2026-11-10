به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی با اشاره به آمار حمل‌ونقل کالا در استان اظهار کرد: در هفت‌ماهه سال جاری، یک‌هزار و ۶۸۵ هزار بارنامه مصرفی صادر شده و میزان کالای جابه‌جاشده در استان به ۳۱ میلیون و ۶۹ هزار تن رسیده است.

وی افزود: در پایانه بار بندر امام خمینی نیز ۷ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۵۱۴ تن کالا جابه‌جا شده و ۳۱۶ هزار و ۰۹۲ سفر کامیون به ثبت رسیده است. این آمار بیانگر تداوم جریان حمل کالا در یکی از مهم‌ترین پایانه‌های بار کشور و نقش راه‌های استان در پشتیبانی از زنجیره تأمین است.

خسروی با اشاره به روند افزایشی تناژ حمل بار در چهار ماه گذشته در خوزستان گفت: کالا‌های حمل‌شده در مهرماه طیف متنوعی از اقلام را شامل می‌شد که از جمله آنها می‌توان به ذرت دامی، بنزین، مصالح ساختمانی، نفت کوره، کود اوره، کلینکر، کنجاله، گازوئیل، ورق آهنی، شمش، علوفه و کیسه اشاره کرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان تأکید کرد: تداوم جابه‌جایی کالا و خدمت‌رسانی به صاحبان بار و شرکت‌های حمل‌ونقل، نیازمند همکاری رانندگان، شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط است و این اداره‌کل نیز پیگیری امور مرتبط با حمل‌ونقل جاده‌ای کالا در استان را ادامه می‌دهد.