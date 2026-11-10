به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان از تشکیل پرونده قضایی درباره برخی موضوعات باشگاه مس رفسنجان خبر داد و تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب قانون و بدون تعارف و اغماض با موارد فساد و تضییع حقوق عمومی برخورد می‌کند.

بهنام جعفری‌زاده در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان رفسنجان با موضوع بررسی مشکلات و چالش‌های حوزه ورزش، بر ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی، مطالبه‌گری و مقابله جدی با فساد تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت مس اظهار کرد: هر هزینه‌ای که از این محل انجام می‌شود باید شفاف، قابل بررسی و دارای خروجی مشخص باشد و سازوکار روشنی برای نظارت بر آن وجود داشته باشد.

دادستان رفسنجان افزود: عملکرد مجموعه‌های ورزشی و نحوه استفاده از منابع و امکانات اختصاص‌یافته باید به‌گونه‌ای باشد که آثار آن در توسعه ورزش، حمایت از ورزشکاران و بهره‌مندی مردم شهرستان قابل مشاهده باشد.

جعفری‌زاده با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره باشگاه مس رفسنجان بیان کرد: در ارتباط با برخی موضوعات این باشگاه، پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات و بررسی‌های لازم در حال انجام است و نتایج آن پس از تکمیل مراحل قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: موضوعاتی از جمله فرودگاه، تصفیه‌خانه آب، آنتن‌دهی تلفن همراه و امکانات درمانی در حال پیگیری است و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

دادستان رفسنجان با اشاره به روند اجرای پروژه تصفیه‌خانه آب شهرستان تصریح کرد: سرعت اجرای این پروژه مطلوب است و اقدامات انجام‌شده در این زمینه قابل تقدیر است.

جعفری‌زاده با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری جامعه ورزش خاطرنشان کرد: ورزشکاران، هیئت‌های ورزشی و مسئولان در صورت مشاهده تخلف یا تضییع حقوق عمومی، مستندات و گزارش‌های خود را ارائه کنند تا موضوع در چارچوب قانون بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام شود.

وی در پایان گفت: دستگاه قضایی با جدیت و در چارچوب وظایف قانونی، پیگیری و مطالبه‌گری برای حل مشکلات عمومی شهرستان را دنبال می‌کند و تحقق نتایج مطلوب نیازمند همکاری و همراهی سایر مسئولان و مطالبه‌گری مردم است.