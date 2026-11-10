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در بر خط مقدم این هفته مشکل نبود روشنایی در شهرک برق و آسفالت نشدن برخی نقاط اصلاح شده فاضلاب در کوی مجاهد اهواز مورد پیگیری قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، برخی از شهروندان منطقه شهرک برق اهواز از نبود روشنایی در ساعات شب گلهمند بودند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
خیابان فضیلت پنج کوی مجاهد اهواز پس از اصلاح فاضلاب، محل مرمت به صورت شنی میباشد و آسفالت نشده و موجب مشکلاتی برای تردد شهروندان شده است.
شهروندان میتوانند مشکلات خود را برای پیگیری با شماره شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان به شماره ۰۹۹۰۹۶۰۴۲۸۹ اطلاع رسانی نمایند.