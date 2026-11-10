به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، برخی از شهروندان منطقه شهرک برق اهواز از نبود روشنایی در ساعات شب گله‌مند بودند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

خیابان فضیلت پنج کوی مجاهد اهواز پس از اصلاح فاضلاب، محل مرمت به صورت شنی می‌باشد و آسفالت نشده و موجب مشکلاتی برای تردد شهروندان شده است.

شهروندان می‌توانند مشکلات خود را برای پیگیری با شماره شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان به شماره ۰۹۹۰۹۶۰۴۲۸۹ اطلاع رسانی نمایند.