میز خدمت فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف کاهش دغدغه ها و پیگیری موضوعات و مشکلات کارکنان وخانواده های معظم شهدا،جانبازان و ایثارگران انتظامی در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار محمد طراقیه ،فرمانده انتظامی استان گلستان گفت : میز خدمت فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در گرگان برابر تدابیر فرمانده کل انتظامی کشور و در راستای کاهش دغدغه ها و پیگیری موضوعات و مشکلات کارکنان و اعضای وابسته انتظامی و خانواده های معظم شهدا،جانبازان و ایثارگران انتظامی برگزار شد.