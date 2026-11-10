مسئولان شهرستان‌های میبد و اردکان در نشست مشترک کارگروه مدیریت پسماند، بر ساماندهی گود‌های زباله، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به محل‌های تخلیه پسماند و تشدید نظارت بر نحوه جمع‌آوری و دفع زباله تأکید کردند.

تاکید میبد و اردکان بر ساماندهی گود‌های زباله و نظارت بر مدیریت پسماند

تاکید میبد و اردکان بر ساماندهی گود‌های زباله و نظارت بر مدیریت پسماند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در نشست مسئولان شهرستان‌های میبد و اردکان که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد، دادستان اردکان، شهرداران اردکان و بفروئیه و اعضای کارگروه مدیریت پسماند دو شهرستان برگزار شد، راهکار‌های مدیریت اصولی پسماند و ساماندهی گود‌های زباله مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات این نشست، اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردکان موظف به مسدودسازی راه‌های دسترسی به گود زباله بفروئیه شد و بر ساماندهی این محل و انتقال پسماند‌های مربوط به میبد تأکید شد.

همچنین مقرر شد گشت‌های نظارتی مشترک با مشارکت ادارات حفاظت محیط‌زیست و شهرداری‌های دو شهرستان برای بررسی وضعیت گود‌های زباله و پیگیری اقدامات لازم در زمینه ساماندهی آنها انجام شود.

در بخش دیگری از این نشست، وضعیت مدیریت پسماند‌های عفونی و پزشکی درمانگاه‌ها و مطب‌ها، به‌ویژه مراکز درمانی خصوصی، بررسی شد.

نحوه پرداخت هزینه‌های جمع‌آوری، بی‌خطرسازی و امحای پسماند‌های پزشکی نیز از دیگر محور‌های این نشست بود که مسئولان بر ضرورت ساماندهی این فرآیند و افزایش نظارت بر اجرای صحیح آن تأکید کردند.