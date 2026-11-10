

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: روند کاهشی دمای هوا را تا پایان هفته انتظار داریم که این کاهش از روز چهارشنبه تا شنبه محسوس خواهد بود و سبب وقوع یخبندان بویژه از صبح جمعه در مناطق سردسیر استان خواهدشد.

زارعی با اشاره به اینکه هشدار سطح زرد با توجه به کاهش دما به طور میانگین بین ۶ تا ۸ درجه سلسیوس و تداوم آن تا اوایل هفته آینده صادر شده است، افزود: مردم را به صرفه جویی در مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعتی، تسریع در برداشت محصولات قابل برداشت، کنترل و راه اندازی سیستم‌های گرمایشی در سالن‌های پرورشی، تنطیم دمای گلخانه‌ها و دامداری ها، مدیریت مصرف انرژی، تهیه سوخت کافی برای گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی، پیش بینی برق اضطراری و سوخت جایگزین در انبارها، گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی توصیه می‌کنیم.

وی گفت: براساس خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی و با عبور امواج کم دامنه از تراز میانی جو استان گاهی افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات افزایش ابر و بارش پراکنده گاهی با رعد و برق پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته سربیشه با ۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته بندان با ۳۳ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۳ و ۹ درجه سلسیوس ثبت شد.

همچنین در شبانه روز گذشته بارش‌های کمتراز یک میلی متر از ایستگاه‌های آبیز، فتح آباد فردوس، حاجی آباد و اسفدن گزارش شده است.