وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان بلندمرتبه در شهر تای‌یوان، مرکز استان شانشی در شمال چین، دست‌کم ۱۴ کشته و ۳۸ مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ این آتش‌سوزی در ساختمانی ۴۰ طبقه با کاربری مختلط تجاری و مسکونی رخ داد و به سرعت بخش‌هایی از ساختمان را دربر گرفت.

بر اساس گزارش‌ها، آتش‌سوزی ابتدا از بخش پایینی ساختمان آغاز شد و سپس به طبقات بالاتر، از جمله بخش هتل، گسترش یافت.

نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی با استفاده از تجهیزات ویژه و خودرو‌های بالابر برای مهار آتش و نجات افراد گرفتار در ساختمان وارد عمل شدند.

عملیات مهار آتش پس از حدود دو ساعت به پایان رسید و عملیات امداد و نجات نیز در همان شب خاتمه یافت.

مقام‌های محلی اعلام کردند ۳۸ نفر به بیمارستان منتقل شدند که در میان آنان ۹ نفر وضعیت وخیم داشتند. علت دقیق وقوع آتش‌سوزی همچنان در دست بررسی است.